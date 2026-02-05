5 Şubat 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 864 liradan işlem görüyor. Gram altın, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6 bin 918 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 6 bin 864 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 680 liradan, cumhuriyet altını ise 46 bin 800 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 913 dolardan işlem görüyor.

Gümüşün onsunda düşüş

Gümüşün onsu da yüzde 10,3 düşüşle 78,5 dolarda seyrediyor.

Teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesi varlık fiyatlarının yönünü etkilerken, yeni günde gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Dolar endeksindeki yükselişle, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalacağına yönelik işaretler kıymetli metallere talebin azalmasına neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dün telefonla görüştü. Görüşmeye ilişkin Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini vurguladı.

Piyasadaki likiditenin düşük olması nedeniyle, kıymetli metaller, kripto paralar ve bölgesel hisse senetleri de dahil olmak üzere çoğu varlık sınıfında talebin azaldığı görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve İngiltere'de BoE'nin faiz kararının takip edileceğini belirtti.

