25 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Arife günü okullar açık mı, kapalı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştı. Böylece 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak tatile 1,5 gün daha eklendi.

Bu şekilde de Kurban Bayramı tatili kamu çalışanları için 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Özel sektör çalışanları için ise Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs Salı günü (Arife günü) öğleden sonra başlayıp, 31 Mayıs Pazar günü bitecek. Özel sektör çalışanlarının bayram tatili süresi 5,5 gün olacak.