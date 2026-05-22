25 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Arife günü okullar açık mı, kapalı mı?

Kurban Bayramı öncesinde öğrenciler ve veliler, bayram haftasında okullarda eğitimin devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Bayramın 27 Mayıs’ta başlayacak olması nedeniyle özellikle 25 Mayıs Pazartesi günü ile arife gününde okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, pazartesi günü okullar açık mı? Arife günü okullarda ders yapılacak mı?
1 25 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştı. Böylece 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak tatile 1,5 gün daha eklendi.
Bu şekilde de Kurban Bayramı tatili kamu çalışanları için 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.
Özel sektör çalışanları için ise Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs Salı günü (Arife günü) öğleden sonra başlayıp, 31 Mayıs Pazar günü bitecek. Özel sektör çalışanlarının bayram tatili süresi 5,5 gün olacak.
25 Mayıs Pazartesi gününün idari izin kapsamına alınması nedeniyle okullar ve üniversitelerde eğitime ara verilecek.
3 Kurban Bayramı haftasında hangi günler okullar kapalı?
Kurban Bayramı haftasında aşağıdaki tarihlerde okullar kapalı olacak:
25 Mayıs Pazartesi: İdari izin (okullar kapalı)
26 Mayıs Salı: İdari izin (okullar kapalı)
27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. günü (okullar kapalı)
28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. günü (okullar kapalı)
29 Mayıs Cuma Kurban Bayramı 3. günü (okullar kapalı)
30 Mayıs Cumartesi Kurban Bayramı 4. günü
31 Mayıs Pazar günü: Hafta sonu tatili