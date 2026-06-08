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  • 8 Haziran 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

8 Haziran 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler, hem yatırım yapmak isteyenlerin hem de birikimlerini değerlendiren vatandaşların gündeminde yer alıyor. 8 Haziran 2026 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum merak edilirken, güncel alış ve satış rakamları araştırılıyor. Peki altın bugün ne kadar oldu? Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kaç lira?

Ekonomist
Ekonomist
8 Haziran 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

8 Haziran 2026 Pazartesi günü altın fiyatlarındaki son gelişmeler piyasaların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında güncel alış-satış rakamları yakından takip edilirken, yatırımcılar ve vatandaşlar "altın bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Haziran 2026 itibarıyla altın piyasasında son durum ve güncel fiyatlar...

8 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.362,8 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.550 TL
Yarım altın satış fiyatı: 21.094 TL
Tam altın satış fiyatı: 42.300,71 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.085 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.300,8 dolar

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