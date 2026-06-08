8 Haziran 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

8 Haziran 2026 Pazartesi günü altın fiyatlarındaki son gelişmeler piyasaların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında güncel alış-satış rakamları yakından takip edilirken, yatırımcılar ve vatandaşlar "altın bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Haziran 2026 itibarıyla altın piyasasında son durum ve güncel fiyatlar...

8 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.362,8 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.550 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.094 TL

Tam altın satış fiyatı: 42.300,71 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.085 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.300,8 dolar

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