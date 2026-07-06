Grup stratejik satın almalarla büyüyecek

Oyun ve yazılım sektöründe son yıllarda hızlanan dönüşüm, Türkiye'de yeni nesil teknoloji girişimlerini de büyütüyor. Dijital oyun, medya, yazılım ve siber güvenlik gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren girişimlerde aynı çatı altında birleşme adımlarının hızlandığı görülüyor. Bu dönüşümün son örneklerinden biri de Gate Group oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören Senkron Siber Güvenlik ile medya ve teknoloji şirketi Orgino Medya'nın birleşme onayı ile Gate Group, çatı şirketi kuruldu.

Kısa bir süre önce gerçekleşen bu yapılanmanın büyüme yolculuğuna daha güçlü devam etmek hedefiyle gerçekleştiğini ifade eden Gate Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cihat Durmuş, şirketin yapılanma süreci ve oyun sektöründeki büyüme stratejisine yeni satın almalarla devam edeceğini söylüyor. Bu yılı 1,5 milyar TL ciro ile kapatmayı hedeflediklerini kaydeden Durmuş, "Öncelikle önümüzdeki dönemde, grup sinerjisini güçlendirecek ve ekosisteme değer katacak stratejik satın almalar yapmayı planlıyoruz" diyor. Şirketin halka açık yapısının finansman erişimi açısından önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan Durmuş, "Teknoloji ve kreatif endüstrileri bir araya getiren entegre bir yapı oluşturduk. Halka açıklık oranımız bugün yaklaşık yüzde 65 seviyesinde fakat orta ve uzun vadede farklı senaryoları değerlendirmeye devam edeceğiz" diye konuşuyor.

"UZUN VADELİ PROJELERE ODAKLIYIZ"

2026 yılını kendileri açısından yeniden yapılanma ve organizasyonel güçlenme yılı olarak tanımlayan Mustafa Cihat Durmuş, grup içinde daha verimli ve daha yüksek katma değer üreten bir yapı kurmayı hedeflediklerini belirtiyor. Durmuş, ilk etapta oyun ihracatı gelirlerinin toplam ciro içindeki payını artırmanın kendileri için öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurguluyor. Bu nedenle yeni dönemde bu alanlarda stratejik satın almalara devam edeceklerini ifade eden Durmuş, grup sinerjisini güçlendirecek projeler üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Hâlihazırda görüşmeleri süren projelerin 2026 yılının ikinci yarısında sözleşmeye bağlanmasını hedeflediklerini belirten Durmuş, uzun vadeli ve ölçeklenebilir büyüme modeline odaklandıklarını kaydediyor.

DEĞERİ 9 MİLYAR TL

Grup bünyesinde yer alan şirketlerin tamamının piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar liralık bir büyüklüğe tekabül ettiğini belirten Durmuş, birleşme süreciyle birlikte Gate Group bünyesinde yer alan diğer diğer girişimlerle değerlemelerinin bu rakama ulaştığını vurguladı. Gate Group çatısı altında olmayan bir diğer girişmleri StartGate’ten de bahseden Durmuş, Türkiye'nin dijital oyun girişimcilerini dünya sahnesine taşımak üzere kurgulanmış kendi ekosistemine sahip bir platform olan StartGate, Maslak'ta Teknopark ve Tekmer statüsüne sahip. StartGate, girişimcilerin teşvik ve hibelere erişimini hızlandırıyor, üretim süreçlerini daha güçlü bir AR-GE zeminine oturtmayı amaçlıyor. Girişimcileri yalnızca fiziksel bir ortamda değil; mentorluk, iş koçluğu, odaklı eğitim programları ve uluslararası bağlantılar bütüncül bir şekilde destekliyor. Öte yandan PlayGate Ventures yatırım fonu aracılığıyla yüksek potansiyelli girişimlere finansman desteği sundularını aktardı.

42 OYUN STÜDYOSU STARGATE'DE

Mustafa Cahit Durmuş, kendisinin oyun ve yazılım dünyasına girişinin doğrudan teknolojiyle değil, hikâye anlatıcılığıyla başladığını söyledi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitim görürken 18 yaşında ilk şirketini kurduğunu belirten Durmuş, zaman içinde prodüksiyon projelerinden teknoloji ve oyunlaştırma alanına yöneldiklerini ifade etti. 2023 yılında StartGate'i kurduklarını aktaran Durmuş, Gate Group'a giden yolculukta yalnızca yatırım değil; mentorluk, eğitim ve uluslararası bağlantılar sağlayan bir ekosistem hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Grup bünyesindeki StartGate'in bugüne kadar 6 binden fazla girişimciden başvuru aldığını anlatan Durmuş, 42 oyun stüdyosunun burada yer aldığını ve 12'sine yatırım yaparak küresel ölçekte büyümelerine katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

