Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Mayıs 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (18 MAYIS)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 931,3 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla 927,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 931,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.527 lira, Cumhuriyet altını da 6.239 liradan satılıyor.

Dün, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.815 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.815,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler nedeniyle ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere bankaların daha da şahinleşeceği beklentisinin resesyon ihtimalini güçlendirdiğini belirterek, jeopolitik risklerin de etkisi ile emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın dün yaptığı açıklamalar da agresif faiz artırımlarının devamına işaret etti. Enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceklerini belirten Powell, “Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmeliyiz. Eğer bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek.” diye konuştu.

Bugün G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi’nde enflasyon ile ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 ve 1.780 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.