  Altın fiyatları: 12 Mart 2026 Perşembe gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları: 12 Mart 2026 Perşembe gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

12 Mart 2026 itibarıyla altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı sürerken, gram altın 7.314 TL, ons altın ise 5.168 dolar seviyelerinde işlem görerek dikkatleri üzerine çekiyor.


Altın fiyatları: 12 Mart 2026 Perşembe gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

12 Mart 2026 itibarıyla küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalarla tarihi seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Yatırımcılar "Gram altın ne kadar?" ve "Altın yükselecek mi?" sorularına yanıt ararken, piyasa uzmanlarından kritik tahminler gelmeye başladı.

Piyasa analistleri, altın fiyatları için yılın ikinci yarısına dair çarpıcı öngörülerde bulunuyor. Uzman görüşlerine göre: eğer petrol fiyatları 90 doların altına gerilerse, altında çok daha sert ve güçlü bir yükseliş trendi başlayabilir. 2026 yılının ikinci yarısında gram altının önce 10.000 TL, ardından ise 12.000 TL bandına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Küresel belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde altın, portföylerde koruyucu bir varlık olarak öne çıkıyor. Ancak ABD dolarının seyri ve Orta Doğu'dan gelecek diplomatik haberler, kısa vadeli kar realizasyonları için yakından takip edilmelidir.

