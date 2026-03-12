ARA
  • Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili uzatıldı mı?

Ramazan Bayramı’na iki haftadan az bir süre kala bayram tatilinin kaç gün olacağı merak konusu oldu. Bu süreçte "Bayram tatili 9 gün mü olacak?", "Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı?" ve "Bayram tatili ne kadar sürecek?" soruları da hız kazandı.

Ekonomist
Ekonomist
Ramazan Bayramı yaklaşırken bayram tatilinin kaç gün olacağı gündemdeki yerini koruyor. Bayrama kısa bir süre kala özellikle "Bayram tatili 9 gün olacak mı?", "Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı?" ve "Bayram tatili ne kadar sürecek?" soruları merak ediliyor. İşte bayram tatiline ilişkin tüm merak edilenler…

Ramazan Bayramı tatili ne zaman?

2026 yılında Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram günleri şu şekilde:

Ramazan Bayramı 1. günü: 20 Mart 2026

Ramazan Bayramı 2. günü: 21 Mart 2026

Ramazan Bayramı 3. günü: 22 Mart 2026

Arife hangi güne denk geliyor?

Arife günü ise 19 Mart 2026 tarihine denk geliyor. Bu gün öğleden sonra kamu kurumları ve birçok iş yerinde yarım gün resmi tatil uygulanıyor.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

Ramazan Bayramı öncesinde en çok gündeme gelen konulardan biri de tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı. Önceki yıllarda benzer kararlar alınmış olsa da bu yıl için tatil süresinin uzatılmasına ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmış değil.

2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

19 Mart 2026’da idrak edilecek arife günü yarım gün resmi tatil olacak. Ramazan Bayramı’nın üç gün sürmesi nedeniyle mevcut takvime göre 2026 yılında bayram tatili toplamda 3,5 gün olarak uygulanacak.

Ramazan Bayramı ile okul tatili aynı döneme denk geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, bu yıl ikinci dönem ara tatil 16-20 Mart tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı tatilinin 20 Mart tarihinde başlaması sebebiyle öğrenciler kesintisi olarak 9 gün tatil yapmış olacak.

