Align Technology, ortodontide dönüşümü stratejik vizyonuyla küresel bir başarı hikâyesine dönüştürüyor

Align, diş çapraşıklıklarını ve kapanış bozukluklarını kişiye özel tasarlanan, çıkarılabilir şeffaf plaklar aracılığıyla tedavi eden Invisalign® Sistemi ile tanınıyor. Şirket, yüksek üst seviyede kişiselleştirilmiş medikal ürünleri büyük ölçekli olarak üretebilmek için dijital tedavi planlaması, polimer bilimi ve endüstriyel 3D baskı teknolojilerini entegre biçimde kullanan öncü şirketlerden biridir. Bugün 4 milyar dolar seviyesindeki geliriyle şirket, günde yaklaşık bir milyon farklı şeffaf plak parçası üretiyor. Bu üretim kapasitesi, Align’ı küresel çapta en gelişmiş 3D baskı operasyonlarından sahip şirketlerden biri konumuna taşıyor. Otuz yıla yaklaşan bu yaklaşım, ortodontik tedavileri dönüştürürken; dijital platformlar ile ileri üretim teknolojilerinin, geleneksel bir medikal kategoriyi nasıl yeniden şekillendirebileceğine dair güçlü bir örnek de sunuyor.

Bu röportajımızda Align Technology Türkiye Genel Müdürü Gökhan Aydınoğlu, şirketin üretim teknolojilerini nasıl sürekli geliştirdiğini ve 3D baskıda inovasyonun bir sonraki aşamasını nasıl değerlendirdiklerini anlatıyor. Aydınoğlu, Align’ın gülüşleri dönüştüren teknolojisiyle hedeflerinin, Invisalign eğitimli doktorlar aracılığıyla insanlara istedikleri ve hak ettikleri gülüşü sunmak olduğunu ifade ediyor. Hastalar için konfor ve kullanım kolaylığı ile doktorlar ve klinikleri için verimlilik sağlayan dijital iş akışı, şirketin sunduğu çözümlerin temel unsurları arasında yer alıyor. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde şirket, bugüne kadar 6,5 milyondan fazla genç ve çocuk dahil olmak üzere 22 milyondan fazla kişinin gülüşlerine kavuşmasına doktorlar aracılığıyla katkı sağladı.

Doğrudan şeffaf plak üretiminde bugün en çok tartışılan yenilik, plakların doğrudan 3D baskı ile üretilmesi. Peki siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Doğrudan baskı teknolojisini aktif olarak kullanırken bir yandan da mevcut üretim süreçlerimize yatırım yapmayı ve onları geliştirmeyi sürdürüyoruz. Öngörülebilir gelecekte doğrudan 3D baskı ile dolaylı üretim yöntemlerinin birbirini tamamlayarak birlikte var olacağına inanıyoruz. Doğrudan baskının sunduğu önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Align’in tescilli ve patentli teknolojisiyle geliştirilen Invisalign Palatal Expander Sistemi, şirketin doğrudan 3D baskı yöntemiyle ürettiği ilk ürün olma özelliğini taşıyor. Ürün ilk olarak 2023 yılında Kuzey Amerika’da ticari olarak pazara sunuldu; Türkiye lansmanı ise 2025 yılının başında gerçekleştirildi. Bu sistem büyüme çağındaki çocuklarda görülen iskeletsel ve dişsel kapanış bozukluklarının tedavisinde hekimlere klinik olarak etkili ve yenilikçi bir çözüm sunarken, geleneksel damak genişletme apareylerinin yarattığı zorlukları da ortadan kaldırıyor. Önceliğimiz hem üretim süreçlerimizde hem de hekimler ile hastaların deneyiminde karşılaşılan kritik sorunlara çözüm üreten teknolojiler geliştirmek.

Peki 3D baskı ekosistemine daha geniş bir perspektiften bakarsak durum ne? Align, pazardaki gelişmeleri ve mevcut teknolojileri nasıl takip ediyor, bunları nasıl değerlendiriyor?

3D baskı teknolojisinin, artan şeffaf plak talebini karşılama ve tamamen kişiye özel ürünler sunma konusunda kritik bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bugün gelinen noktada, bu teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğini görüyoruz; üstelik yenilik potansiyeli hâlâ oldukça yüksek. Özellikle diş hekimliği ve ortodonti gibi alanlarda malzeme teknolojileri açısından sunduğu imkânlar henüz yolun başında. Önümüzdeki dönemde 3D baskı alanındaki Ar-Ge çalışmalarının, üretim süreçlerine daha fazla kişiselleştirme ve daha yüksek verimlilik kazandıracağını düşünüyoruz. Biz de bu vizyon doğrultusunda, malzeme performansı, üretim verimi ve toplam üretim kapasitesi gibi konularda ölçeklenebilirliği artırmaya odaklanmaya devam edeceğiz.

Align’ın katkı maddesine bütüncül bir şekilde baktığı ve teknolojinin birçok yönünü geliştirmek için çalıştığı açık. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda endüstriyel 3D baskı çözümleri geliştiren Cubicure şirketini de satın aldınız? Cubicure satın alımlı ile tam olarak ne yapmayı planlıyorsunuz?

Cubicure’un satın alınması, Align Teknoloji’nin doğrudan 3D baskı ile ortodontik aparey üretimine yönelik fikri mülkiyet portföyünü ve teknik uzmanlığını daha da güçlendirecek. Cubicure'un patentli Sıcak Litografi teknolojisi, özellikle sert ve sıcaklığa dayanıklı polimerler üretmek için yüksek viskoziteli reçinelerin işlenmesini sağlayan özel bir ısıtma ve kaplama mekanizması kullanıyor. Bu yüksek hassasiyetli 3D baskı teknolojisi, alanında bir ilk olma niteliği taşıyan üstün malzeme kalitesine sahip esnek parçaların üretimini mümkün kılıyor. Cubicure teknolojisini doğrudan ağız içine yerleştirilecek, medikal standartlara uygun cihazların üretiminde kullanmayı hedefliyoruz. Diş hekimliğine yönelik ürünler, özel bir malzeme yapısına, güçlü estetik özelliklere, yüksek güvenlik standartlarına ve seri üretime uygun olmalı. Cubicure tarafından geliştirilen üretim sürecinin, bu gereksinimleri karşılayan ürünler üretmemizde bize önemli bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz.

Tüm bu yetkinlikler tek bir dijital platformda nasıl bir araya geliyor ve bu entegrasyon, Align’ın uzun vadeli büyüme ve yaygınlaşma stratejisi açısından neden bu kadar önemli?

Bu yetkinlikler, tanı aşamasından tedavinin uygulanmasına kadar tüm ortodontik süreci birbirine bağlamak üzere tasarlanmış bütünleşik bir dijital platform aracılığıyla bir araya geliyor. Align; dijital teşhis çözümleri, ağız içi tarama teknolojileri, yapay zekâ destekli görselleştirme araçları, polimer bilimi ve 3D baskı teknolojilerini tek ve kesintisiz bir sistemde entegre ederek Invisalign eğitimi almış hekimleri desteklerken, hastalar için de daha konforlu ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Bu uçtan uca dijital iş akışı, klinik düzeyde verimlilik sağlamayı ve aynı zamanda yüksek seviyede kişiselleştirilmiş tedavileri mümkün kılmayı hedefliyor. Bu yaklaşım sayesinde Invisalign eğitimi almış hekimler, dünya genelinde 6,5 milyondan fazla çocuk ve genç dahil olmak üzere 22 milyonu aşkın hastayı tedavi etti. Söz konusu yaklaşım Align’ın uzun vadeli büyüme ve yaygınlaşma stratejisinin merkezinde yer alıyor. Hekimlere bütüncül bir dijital deneyim sunması ve hastalarla daha şeffaf, anlaşılır bir iletişim kurulmasını desteklemesi nedeniyle platformumuz; talebin artmasını ve tedaviye dönüşüm oranlarının yükselmesini sağlarken hem ortodontistler hem de genel diş hekimleri tarafından daha yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Gökhan Aydınoğlu’nun da vurguladığı üzere, hekimler ve hastalar için kesintisiz bir uçtan uca deneyim sunmak, şeffaf plak tedavisini küresel ölçekte standart bir tedavi yaklaşımı haline getirme hedefinin en önemli yapı taşını oluşturuyor.

