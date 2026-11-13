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Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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Altın fiyatları yeniden yükselişte! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 13 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları, bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerilemesinin ardından gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti. Uzun vadede yükseliş bekleyen yatırımcıların düşük fiyatları fırsat olarak değerlendirmesi, altın piyasasında toparlanmayı beraberinde getirdi. Peki, 13 Kasım 2026 Cuma günü gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Yarım ve tam altın fiyatları ne seviyede? Ons altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Altın fiyatları yeniden yükselişte! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 13 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları, bir yıldan fazla süredir en düşük seviyesini görmesinin ardından yatırımcıların düşük seviyelerden gelen alımlarıyla yükselişe yöneldi. Uzun vadeli yükseliş beklentisinin etkisiyle altın piyasasında toparlanma yaşanırken, güncel fiyatlar yatırımcıların odağında yer alıyor. 

Peki, 13 Kasım 2026 Cuma günü gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Ons altın fiyatı kaç dolar? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...

1 Ons altın fiyatları 13 Kasım 2026

Ons altın fiyatları 13 Kasım 2026

Alış: 3.898,61 dolar

Satış: 3.899,20 dolar

2 13 Kasım 2026 gram altın ne kadar oldu?

13 Kasım 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.320,28 TL

Satış: 6.321,20 TL

3 13 Kasım 2026 çeyrek altın ne kadar?

13 Kasım 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.293 TL

Satış: 10.396 TL

4 13 Kasım 2026 yarım altın fiyatları

13 Kasım 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 20.586 TL

Satış: 20.760 TL

5 13 Kasım 2026 tam altın ne kadar oldu?

13 Kasım 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 40.393,79 TL

Satış: 41.192,31 TL

6 13 Kasım 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

13 Kasım 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 41.045 TL

Satış: 41.368 TL

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Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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