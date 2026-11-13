Altın fiyatları yeniden yükselişte! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 13 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları, bir yıldan fazla süredir en düşük seviyesini görmesinin ardından yatırımcıların düşük seviyelerden gelen alımlarıyla yükselişe yöneldi. Uzun vadeli yükseliş beklentisinin etkisiyle altın piyasasında toparlanma yaşanırken, güncel fiyatlar yatırımcıların odağında yer alıyor.

Peki, 13 Kasım 2026 Cuma günü gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Ons altın fiyatı kaç dolar? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...