FLO GROUP’ta üst düzey atama

Çok kanallı ve çok markalı perakende yapısıyla FLO GROUP, organizasyon yapısını güçlendirmeye yönelik yeni bir adım attı. Perakende, e-ticaret ve lojistik sektörlerinde 30 yılı aşkın deneyime sahip Cem Özyiğit, FLO GROUP’ta Lojistik Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Özyiğit; şirketin yurt içi ve yurt dışı lojistik operasyonlarında verimliliğin artırılması, süreçlerin entegre bir yapıya kavuşturulması ve FLO GROUP’un operasyonel mükemmeliyet ile sürdürülebilir büyüme hedeflerinden sorumlu olacak.

Cem Özyiğit, yeni görevinde FLO GROUP’un yurt içi ve yurt dışı lojistik operasyonlarına liderlik edecek. E-ticaret, depolama, nakliye, stok yönetimi ve satış sonrası süreçlerin verimliliğinin artırılması, lojistik bütçesinin yönetimi, tedarikçi ilişkilerinin geliştirilmesi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi Özyiğit’in öncelikli sorumlulukları arasında yer alacak.

Kariyerinde perakende, e-ticaret ve lojistik sektörlerinde üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Cem Özyiğit, D&R'da yaklaşık 14 yıl boyunca Tedarik Zinciri ve Lojistik Direktörü ile Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürüttü. Bu dönemde şirketin uçtan uca tedarik zinciri, mağaza lojistiği ve e-ticaret operasyonlarının dönüşümüne öncülük etti.

Daha sonra KARGOMsende'de Genel Müdür olarak görev alan Özyiğit, şirketin kuruluşundan itibaren operasyonel yapısının oluşturulması, Türkiye çapında dağıtım ağının kurulması ve ölçeklendirilmesinde kritik rol üstlendi.

Kariyerinin önceki dönemlerinde L’Oréal Türkiye'de Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapan ve kurucu ortakları arasında yer aldığı ASM Logistics'in büyümesine liderlik eden Özyiğit, son olarak Foodx Logistics'te Lojistik Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Cem Özyiğit, yüksek lisans eğitimini ABD’de Georgia State University'de İşletme Yönetimi (MBA) alanında tamamladı.

Tedarik zinciri yönetimi, çok müşterili lojistik operasyonları ve çok kanallı dağıtım süreçlerindeki kapsamlı deneyimiyle Özyiğit, Lojistik Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketin lojistik altyapısının güçlendirilmesine, operasyonel verimliliğin artırılmasına ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunacak.