Üç boyutlu etki yaklaşımı: Ortak Etki, Pozitif Etki, Kapsayıcı Etki

Alarko Holding, Topluluk genelindeki çevresel, sosyal ve yönetişim çalışmalarını Ortak Etki, Pozitif Etki ve Kapsayıcı Etki programları altında yapılandırıyor. Üç yıldır yürütülen Ortak Etki ve Pozitif Etki’ye bu yıl eklenen Kapsayıcı Etki programı, fırsat ve cinsiyet eşitliği çalışmalarına odaklanıyor. Ayrı logolara sahip programlarla strateji, uygulama, raporlama ve iletişim arasında daha güçlü bir bütünlük sağlanması hedefleniyor.

Alarko Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Topluluk şirketleriyle yürüttüğü ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) çalışmalarını birbirini tamamlayan üç etki programı altında yapılandırıyor. Bu yapıda Topluluk şirketlerinin ortak hedeflere katkısı, sürdürülebilirlik yetkinlikleri ve eşitlik çalışmaları bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor.

Ortak Etki programı, Alarko Holding şirketlerinin sürdürülebilirlik stratejisini, hedeflerini ve performansını ortak bir zeminde buluşturuyor. Pozitif Etki programı, yeşil yaka yetkinliklerini geliştirirken çalışanlardan tedarikçilere uzanan tüm paydaş ekosisteminde sürdürülebilirlik farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Bu yıl başlatılan Kapsayıcı Etki ise fırsat ve cinsiyet eşitliğini kurum kültüründe, karar süreçlerinde ve paydaş ilişkilerinde güçlendirmeye odaklanıyor.

Her proje, odaklandığı alana göre ilgili programın adı ve logosuyla yürütülüyor. Böylece şirketlerin katkılarının ve projeler arasındaki bağın daha görünür olması, sonuçların Topluluk ölçeğinde birlikte değerlendirilmesi ve paydaşlara daha tutarlı biçimde aktarılması hedefleniyor.

Ortak Etki: Şirketlerin katkısını Topluluk ölçeğinde büyütmek

Üç yıldır yürütülen Ortak Etki programı, Alarko’nun farklı sektörlerdeki faaliyet gruplarının sürdürülebilirlik çalışmalarının ortak strateji, yönetişim, hedef ve performans anlayışıyla merkezi olarak yönetilmesini sağlıyor. İklim ve sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarından yönetişime, ölçümlemeden raporlamaya uzanan çalışmalar bu program kapsamında ele alınıyor. Sürdürülebilirlik raporlaması, Ortak Etki Kurulu ve Ortak Etki Günü, Topluluk şirketlerinin ilerlemelerini değerlendirdiği, deneyimlerini paylaştığı ve gelecek dönem önceliklerini birlikte ele aldığı mekanizmaları oluşturuyor.

Bu yaklaşım, sürdürülebilirliğin Topluluk genelinde iş süreçlerine ve performans yönetimine entegrasyonunu güçlendiriyor. Şirketlerin kurum karnelerine entegre edilen sürdürülebilirlik göstergeleriyle ortak sorumluluk, ölçülebilir hedeflere ve düzenli takibe dönüşüyor.

Pozitif Etki: Bilgiyi dönüşüm yetkinliğine taşımak

Üçüncü yıl mezunlarını vermeye hazırlanan Pozitif Etki eğitim programı, çevresel ve sosyal dönüşüme katkı sunacak bilgi ve yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanıyor. Programın temel bileşenlerinden Yeşil Yaka Eğitim Programı; karbon yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik raporlaması, yeşil teknolojiler, sorumlu iletişim ve sosyal etki gibi alanlarda çalışanların gelişimini destekliyor. Farklı Topluluk şirketlerinden katılımcıları buluşturarak bilginin iş süreçlerine taşınmasını ve şirketler arasında paylaşılmasını teşvik ediyor.

Pozitif Etki kapsamında, iç ve dış paydaşlara yönelik bilgi paylaşımı ve farkındalık çalışmalarıyla, tedarikçiler dahil Alarko’nun iş ekosisteminde sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Yeni Program: Kapsayıcı Etki ile eşitliği ortak bir gelişim alanına dönüştürmek

Bu yıl hayata geçirilen Kapsayıcı Etki programı ise Alarko’nun fırsat ve cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarını ortak bir çatı altında buluşturuyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olan Alarko’nun, tüm Topluluk şirketleriyle birlikte ilerlemek ve dış paydaşlarda farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği program, eşitlik ve kapsayıcılık yaklaşımını uluslararası ilkeler ve iyi uygulamalar çerçevesinde ele alıyor. Farkındalık, temsil, katılım ve eşitlik olmak üzere dört alana odaklanan Kapsayıcı Etki ile farklı deneyim ve bakış açılarının iş yaşamına, iletişime ve karar süreçlerine daha güçlü biçimde yansıması hedefleniyor.

Program kapsamında eğitimler, seminerler, atölyeler ve rehberlerle ortak bir dil geliştirilmesi; iletişim çalışmalarında dengeli temsilin gözetilmesi ve kapsayıcı liderlik yaklaşımının desteklenmesi planlanıyor. Şirketlerdeki iyi uygulamaların paylaşılması ve paydaşlara yönelik çalışmalarla eşitlik yaklaşımının Topluluk dışında da yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Alarko’nun kadın girişimciliğinin desteklenmesinden burs programlarına, çocukların ve gençlerin sanatla erken yaşta buluşturulmasından İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı üyeliğine, dijital erişilebilirlik çalışmalarından kurumsal politikalara uzanan mevcut çalışmalarını da kapsayacak programın, yeni projeler ve iş birlikleriyle büyümesi hedefleniyor.

“Başarımızı yarattığımız kalıcı değişim ve çarpan etkisiyle ölçüyoruz”

Alarko’nun etki programları hakkında değerlendirmede bulunan Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız, şunları söyledi: “Bir şirketler topluluğunun gücünün, ortaya koyduğu dönüşümle ölçüldüğüne inanıyoruz. Alarko’da sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla geleceğin iş alanlarını geliştirirken sosyal projelerimizle fırsatlara erişimi destekliyoruz. Bu yaklaşımı stratejilerimize ve kurumsal performans yönetimimize de entegre ediyoruz. Hedeflerimizi, ilerlememizi ve gelişim alanlarımızı sürdürülebilirlik raporlarımızla şeffaf biçimde ortaya koyuyoruz. Ortak Etki, Pozitif Etki ve Kapsayıcı Etki programlarımız, bu anlayışı Topluluk genelinde güçlendiriyor. Ortak Etki ile şirketlerimizin ortak hedeflerimize katkısını büyütüyor, Pozitif Etki ile dönüşümün gerektirdiği bilgi ve yetkinliklere yatırım yapıyoruz. Bu yıl başlattığımız Kapsayıcı Etki ile de fırsat ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımızı ileriye taşıyoruz. Şirketlerimizin birikimini etki alanımızı genişletmek için bir araya getirirken başarımızı da işimizde, ülke ekonomimizde, toplumumuzda ve gezegenimizde yarattığımız kalıcı değişim ve çarpan etkisiyle ölçüyoruz.”

