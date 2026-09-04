Altın fiyatlarında dalgalı seyir: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 4 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum, 4 Eylül 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda gözler ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisine çevrilirken, gram altın ve ons altında dalgalı seyir dikkat çekiyor.

Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç TL’den işlem görüyor? Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları ne kadar? İşte 4 Eylül 2026 Cuma günü güncel altın fiyatlarında son durum...