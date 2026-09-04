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Altın fiyatlarında dalgalı seyir: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 4 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcıların odağında yer alıyor. Piyasalarda gözler ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrilirken, altın fiyatlarında dalgalı bir görünüm öne çıkıyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 4 Eylül 2026 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın fiyatlarında dalgalı seyir: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 4 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum, 4 Eylül 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda gözler ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisine çevrilirken, gram altın ve ons altında dalgalı seyir dikkat çekiyor. 

Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç TL’den işlem görüyor? Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları ne kadar? İşte 4 Eylül 2026 Cuma günü güncel altın fiyatlarında son durum...

1 Ons altın fiyatları 4 Eylül 2026

Ons altın fiyatları 4 Eylül 2026

Alış: 4.468,60 dolar

Satış: 4.469,20 dolar

2 4 Eylül 2026 gram altın ne kadar oldu?

4 Eylül 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.959,50 TL

Satış: 6.960,20 TL

3 4 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

4 Eylül 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 11.1888 TL

Satış: 11.3555 TL

4 4 Eylül 2026 yarım altın fiyatları

4 Eylül 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 22.397 TL

Satış: 22.675 TL

5 4 Eylül 2026 tam altın ne kadar oldu?

4 Eylül 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 44.163,05 TL

Satış: 45.041,39 TL

6 4 Eylül 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

4 Eylül 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 44.586 TL

Satış: 45.198 TL

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