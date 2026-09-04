Alman otomotiv devi Volkswagen'in yönetim kurulu, kapsamlı bir dönüşüm programının parçası olarak 50 bin kişinin işten çıkarılma planını onayladı. Bu kararla birlikte, şirketin 2030 yılına kadar ortadan kaldırmayı planladığı toplam pozisyon sayısı 100 bine ulaştı.

BBC'de yer alan habere göre; VW İcra Kurulu Başkanı (CEO) Oliver Blume Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu adımın şirketin geleceği için "güçlü bir sinyal" olduğunu ve "tüm iş gücünün sorumluluğunu üstlendiğini" belirtti. Golf modelinin üreticisi, düşen satışlar ve özellikle Çinli markaların sert rekabeti nedeniyle karlarında yaşanan düşüşten olumsuz etkilendi.

Fabrikaların geleceği de değerlendiriliyor

Şirket ayrıca 2035 yılına kadar ürettiği model sayısını yüzde 50 oranında azaltacağını bildirdi. VW, "en ilgi çekici araçlara" öncelik vereceğini ve her modelden daha fazla sayıda üreterek maliyetleri düşürmeye yardımcı olacağını belirtti. Değişen talep ve teknolojik dönüşümle karşı karşıya kalan şirketin rekabet gücünü korumak için "küresel iş gücü kapasitesinde köklü bir ayarlamanın gerekli olduğu" ifade edildi. Açıklamada, "yönetim rolleri de dahil olmak üzere grup genelinde yaklaşık 50 bin pozisyonluk bir iş gücü düzenlemesinin gerekli olacağı" eklendi. Şirket üretim kapasitesinin talebi aştığını belirttiği Emden, Zwickau, Hanover ve Neckarsulm fabrikalarının geleceğini de değerlendiriyor.

90 yıllık tarihindeki en büyük yapılandırma olarak dikkat çekiyor

Bu yapılandırma, VW'nin yaklaşık 90 yıllık tarihindeki en büyük yeniden yapılanma olma özelliğini taşıyor. 2025 itibarıyla VW, dünya çapında 660 binden fazla kişiye istihdam sağlıyordu. Markaları arasında Seat, Bentley ve Lamborghini de yer alıyor.

VW'nin karları, bir zamanlar en büyük pazarlarından biri olan Çin'deki düşen satışların etkisiyle son yıllarda sert bir şekilde geriledi. Satışlar, Başkan Donald Trump yönetiminin otomobil ithalatına getirdiği gümrük vergilerinin de etkisiyle ABD'de de düştü. Çinli otomobil üreticileri ise rakiplerine kıyasla daha düşük üretim maliyetlerinden yararlanırken yeni teknolojileri devreye sokarak agresif bir şekilde büyümeye devam ediyor. Son yıllarda BYD gibi firmalar; İngiltere, Avrupa Birliği ve Güneydoğu Asya dahil olmak üzere birçok pazarda satışlarını hızla artırdı.