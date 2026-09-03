A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finale çıktı

Vargas ile karşılaşmaya iyi başlayan ay-yıldızlı takım, 15-10 öndeyken Almanya'ya ikinci molasını aldırdı. Rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen A Milli Takım, birinci seti 25-18 kazandı.

Almanya, ikinci sete iyi başladı. Savunmada rakibine karşılık veremeyen milliler, 6-1 geriye düştü ve bu sette ilk mola talebi Türkiye'den geldi. Molanın ardından toparlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, farkı kapatmaya çalışsa da Almanya sayılar bulmayı sürdürdü. Ay-yıldızlı takım, file önünde kaptan Eda Erdem, çaprazda Derya Cebecioğlu ile farkı 2 sayıya düşürse de kritik anlarda hata yapmayan Almanya, seti 25-22 önde bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü set dengeli bir oyunla başladı. Taraftar desteğini arkasına alan milliler, bu sette daha az hata yaptı. A Milli Takım, 7 sayılık (7-14) üstünlük yakaladı ve Almanya mola aldı. İyi oyununu devam ettiren ay-yıldızlılar, üçüncü seti 25-18 üstün tamamladı ve durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü set çekişmeli geçti. Vargas'ın etkili servisleri ve sayılarıyla milliler skoru 16-13'e getirdi ve rakibine mola aldırdı. Moladan dönüşte Almanya, üst üste 3 sayı buldu ve eşitliği (16-16) yakalayınca bu kez A Milli Takım molaya gitti. Bu andan sonra 5-0'lık seri bulan Türkiye'de son bölümde Vargas yeniden performansıyla ön palan çıktı ve ay-yıldızlılar seti 25-22, maçı da 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlı takım, 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan ile finale çıkmak için mücadele edecek.

Bakan Osman Aşkın Bak maçı izledi



Almanya-Türkiye çeyrek final maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takip etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, milli maçı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yan yana izledi.