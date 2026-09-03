ABD'nin 250. yılına özel "Trump Portreli" 1 dolar basıldı

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Darphanesi Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı bir dolarlık madeni paraları dün piyasaya sürdü.

1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi yer alırken, üst kısmında "LIBERTY" (Özgürlük), alt kısmında ise ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği yılı ve 250. yıl dönümünü simgeleyen "1776-2026" tarihleri bulunuyor.

Trump'ın portresinin sağında "IN GOD WE TRUST" (Tanrı'ya Güveniyoruz) yazısının yer aldığı madeni para, piyasaya sürüldükten birkaç saat sonra tükendi.

Öte yandan BBC'nin haberine göre, yaşayan bir başkanın portresinin Amerikan para biriminde yer alması bir yüzyıl sonra ilk kez gerçekleşti.

Altın renkli ancak içinde altın bulunmayan 1 dolarlık madeni paraların 25 adedi 61 dolardan, 100 adedi ise 154,50 dolardan satışa sunuldu.