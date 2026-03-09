ARA
  Anasayfa
  Altın
Altın fiyatlarında düşüş eğilimi: 9 Mart 2026 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Küresel gelişmeler ve piyasalardaki hareketler altın fiyatlarını yatırımcıların odağında tutmayı sürdürüyor. 9 Mart 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarının hangi seviyelerde bulunduğu merak ediliyor. Peki, 9 Mart 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareket altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri ise piyasadaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 9 Mart 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasında güncel fiyatlar…

Güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 7.240,5 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.127 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 24.247 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 48.747,81 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.271 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 5.129,2 dolar

