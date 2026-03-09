Altın fiyatlarında düşüş eğilimi: 9 Mart 2026 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareket altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri ise piyasadaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 9 Mart 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasında güncel fiyatlar…
Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 7.240,5 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 12.127 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 24.247 TL
- Tam altın satış fiyatı: 48.747,81 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.271 TL
- Ons altın satış fiyatı: 5.129,2 dolar