MSB açıkladı: KKTC'ye 6 adet F-16 uçağı ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, KKTC'nin güvenliğinin artırılması amacıyla 6 adet F-16 uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren bölgeye konuşlandırıldığı duyuruldu. Ayrıca, gerekli görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınacağı da belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), KKTC’ye konuşlandırılan F-16’lar ve hava savunma sistemleri hakkında açıklama yaptı. MSB, KKTC'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlar çerçevesinde 6 adet F-16 uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığı duyuruldu.

"İhtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir"

MSB tarafından konuyla ilgili açıklamada, yaşanan gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç halinde ilave tedbir alınacağını da belirtildi:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır.

Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

