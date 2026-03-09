ARA
  Avrupa doğal gaz piyasasında sert yükseliş: Fiyatlar haftaya yüzde 28,5 artışla başladı

Avrupa doğal gaz piyasasında sert yükseliş: Fiyatlar haftaya yüzde 28,5 artışla başladı

Küresel enerji tedarikine yönelik artan endişeler Avrupa doğal gaz piyasasını etkiledi. Avrupa’da doğal gaz fiyatları haftaya yüzde 28,5’lik yükselişle başladı.

Avrupa doğal gaz piyasasında sert yükseliş: Fiyatlar haftaya yüzde 28,5 artışla başladı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının ardından küresel enerji tedariki açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi trafiği neredeyse durma noktasına geldi.

Öte yandan Katar Energy’ye ait sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisinde üretimin durması da piyasalarda endişeleri artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle Avrupa gaz fiyatlarındaki yükseliş sürüyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından önceki 27 Şubat'ta nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı 31,95 eurodan kapanan doğal gaz fiyatları saldırıların üzerinden geçen bir haftada yüzde 67 artışla 53,4 euroya kadar çıktı.

Fiyatlardaki yukarı yönlü baskı artıyor

ABD-İsrail ve İran arasındaki saldırıların şiddetlenmesi sonrası gaz fiyatları bugün TSİ 10.00 itibarıyla megavatsaat başı 68,5 eurodan açıldı.

Böylece, fiyatlar açılışta geçen hafta cuma günkü kapanışa göre yüzde 28,5 yükseldi.

Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranının da yüzde 30'un altına düşmesi, fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Dünyadaki LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. En büyük LNG ihracatçılarından Katar'ın LNG ihracatının yüzde 93'ü Boğaz'dan geçerek uluslararası piyasalara ulaşıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı kullanan özellikle ABD ve İsrail ile bağlantılı ticari gemilere saldırıları sonrasında Boğaz'dan geçebilen gemi sayısı 7 Mart itibarıyla sadece bir oldu, petrol veya LNG sevkiyatı ise gerçekleşmedi.

