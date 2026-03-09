2026 YÖKDİL cevap anahtarları yayımlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Puanlama Nasıl Yapılacak?

YÖKDİL değerlendirme sisteminde adayların lehine olan önemli bir kural bulunuyor:

Yanlış Doğruyu Götürmez: Puanlama yapılırken sadece doğru cevaplar dikkate alınır; yanlış cevaplar puan kaybına yol açmaz.

Hesaplama: Doğru cevap sayısı üzerinden 100 tam puan üzerinden bir başarı puanı belirlenir.

Soru İptalleri: Eğer bir soru iptal edilirse, o soru değerlendirme dışı bırakılır ve kalan geçerli soruların puan değerleri yeniden hesaplanarak puanlama yapılır.