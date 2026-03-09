ARA
  2026 YÖKDİL cevap anahtarları yayımlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2026 YÖKDİL cevap anahtarları yayımlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılımıyla 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL/1 sınavının ardından, ÖSYM değerlendirme sürecine geçti. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

 YÖKDİL/1 sınavının hemen sonrasında yayımlanan temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarıyla adaylar tahmini puanlarını hesaplamaya başlarken, gözler resmi sonuç tarihine çevrildi.

YÖKDİL soru Kitapçığı ve İtiraz Süreci

Erişim: Adaylar, sınav sorularının tamamına 18 Mart 2026 saat 23.59’a kadar ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilirler.

Kısıtlama: Temel Soru Kitapçığı’nın sadece %10'u halka açık paylaşılmış olup, tamamını görüntüleme yetkisi sadece sınava giren adaylara tanımlanmıştır.

Sonuçların İlanı ve Geçerlilik

Sonuç Tarihi: ÖSYM takvimine göre sonuçlar 8 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

Sorgulama: Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden veya mobil uygulamadan sonuçlarına erişebilecek. Fiziksel bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Geçerlilik: Alınan puanlar akademik başvurularda (doçentlik, doktora, yüksek lisans) sınav tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini korur.

Puanlama Nasıl Yapılacak?

YÖKDİL değerlendirme sisteminde adayların lehine olan önemli bir kural bulunuyor:

Yanlış Doğruyu Götürmez: Puanlama yapılırken sadece doğru cevaplar dikkate alınır; yanlış cevaplar puan kaybına yol açmaz.

Hesaplama: Doğru cevap sayısı üzerinden 100 tam puan üzerinden bir başarı puanı belirlenir.

Soru İptalleri: Eğer bir soru iptal edilirse, o soru değerlendirme dışı bırakılır ve kalan geçerli soruların puan değerleri yeniden hesaplanarak puanlama yapılır.
