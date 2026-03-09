2026 YÖKDİL cevap anahtarları yayımlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/1 sınavının hemen sonrasında yayımlanan temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarıyla adaylar tahmini puanlarını hesaplamaya başlarken, gözler resmi sonuç tarihine çevrildi.
YÖKDİL soru Kitapçığı ve İtiraz Süreci
Erişim: Adaylar, sınav sorularının tamamına 18 Mart 2026 saat 23.59’a kadar ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilirler.
Kısıtlama: Temel Soru Kitapçığı’nın sadece %10'u halka açık paylaşılmış olup, tamamını görüntüleme yetkisi sadece sınava giren adaylara tanımlanmıştır.
Sonuçların İlanı ve Geçerlilik
Sonuç Tarihi: ÖSYM takvimine göre sonuçlar 8 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
Sorgulama: Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden veya mobil uygulamadan sonuçlarına erişebilecek. Fiziksel bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Geçerlilik: Alınan puanlar akademik başvurularda (doçentlik, doktora, yüksek lisans) sınav tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini korur.
Puanlama Nasıl Yapılacak?
YÖKDİL değerlendirme sisteminde adayların lehine olan önemli bir kural bulunuyor:
Yanlış Doğruyu Götürmez: Puanlama yapılırken sadece doğru cevaplar dikkate alınır; yanlış cevaplar puan kaybına yol açmaz.
Hesaplama: Doğru cevap sayısı üzerinden 100 tam puan üzerinden bir başarı puanı belirlenir.
Soru İptalleri: Eğer bir soru iptal edilirse, o soru değerlendirme dışı bırakılır ve kalan geçerli soruların puan değerleri yeniden hesaplanarak puanlama yapılır.