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  • Altın fiyatlarında yön aşağı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 6 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yön aşağı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 6 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, güçlü dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle salı günü aşağı yönlü seyretti. Fed'in bu ay faiz artırımına gideceği yönündeki beklentilerin azalması ise değerli metaldeki kayıpları sınırladı. Piyasalardaki gelişmelerin ardından yatırımcıların gözü güncel altın fiyatlarına çevrildi. Peki, altın bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL? İşte 6 Ekim 2026 Salı günü güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın fiyatlarında yön aşağı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 6 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Güçlenen dolar ve yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin etkisiyle altın salı günü gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin zayıflaması düşüşün sınırlı kalmasını sağladı. 

Piyasalardaki hareketlilikle birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yakından takip ediliyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? İşte 6 Ekim 2026 Salı güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 6 Ekim 2026

Ons altın fiyatları 6 Ekim 2026

Alış: 4.113,70 dolar

Satış: 4.114,22 dolar

2 6 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

6 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.518,32 TL

Satış: 6.519,29 TL

3 6 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

6 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.642 TL

Satış: 10.723 TL

4 6 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

6 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.279 TL

Satış: 21.442 TL

5 6 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

6 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 42.003,94 TL

Satış: 42.832,41 TL

6 6 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

6 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 42.447 TL

Satış: 42.759 TL

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