Altın fiyatlarında yön aşağı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 6 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Güçlenen dolar ve yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin etkisiyle altın salı günü gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin zayıflaması düşüşün sınırlı kalmasını sağladı.

Piyasalardaki hareketlilikle birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yakından takip ediliyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? İşte 6 Ekim 2026 Salı güncel altın fiyatları...