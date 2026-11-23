Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, yabancıya konut satışında istenilen artışların henüz yaşanmadığını belirterek, "İyiye işaret etmesi için yüzde 20 gibi artışlar olması gerekiyor. İstenilen canlılık henüz yok. Bunun için aylık satış rakamının en az 4 binler civarında olması gerekiyor." dedi.

Yabancıların bu dönemde genelde uygun fiyatlı ve ikinci el konutlara yöneldiğini dile getiren Tekçe, en çok konutun İstanbul ve Antalya'da satıldığını, Antalya'da ise Alanya'nın öne çıktığını bildirdi.