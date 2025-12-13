Altın güne nasıl başladı? 13 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

ARA
Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında yeni gün başladı. Peki gram, ons, çeyrek ve yarım altın 13 Aralık 2025 sabahına nasıl bir seyirle girdi?


Son Güncellenme:
13 Aralık 2025 Cumartesi sabahında altın fiyatlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Peki, gram, ons, çeyrek ve yarım altın güne hangi seviyelerde başladı? İşte güncel altın fiyatları...

Güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 5,902,25 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 9,700,00 TL
  •  Yarım altın satış fiyatı: 19,394,00 TL
  •  Tam altın satış fiyatı: 38,893,85 TL
  •  Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38,640,00 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 4,300,10 dolar

