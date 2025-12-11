Tarihe geçecek halka arz yolda: Peki, ne zaman olabilir?

Reuters'a göre Elon Musk'ın SpaceX şirketi, 2026 yılında halka arz yoluyla 25 milyar dolardan fazla kaynak toplamayı hedefliyor. SpaceX'in, halka arzı Haziran veya Temmuz aylarında başlatmak üzere bankalarla görüşmelere başladığı iddialar arasında.

ŞİRKET DEĞERİ 1.5 TRİLYON DOLARA ÇIKABİLİR

CNN'in haberine göre Musk'ın uzay şirketi, gelecek yıl 30 milyar dolar toplamak istiyor ve bir halka arz, şirketin değerinin 1,5 trilyon dolara kadar çıkmasına neden olabilir. Haberde "SpaceX, özel bir şirket olmasına rağmen, para toplamada herhangi bir zorluk yaşamadı. Ancak halka açık hisse satışı, şirketin büyük ve son derece pahalı planlarına daha fazla nakit girişi sağlayabilir" yorumu var.