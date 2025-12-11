Tarihe geçecek halka arz yolda: Peki, ne zaman olabilir?

Bloomberg'in haberine göre Elon Musk, SpaceX için tarihin en büyük halka arzlarından birini yapmayı planlıyor. Peki, yorumlar ve tahminler ne?
1 NE ZAMAN OLABİLİR?
Reuters'a göre Elon Musk'ın SpaceX şirketi, 2026 yılında halka arz yoluyla 25 milyar dolardan fazla kaynak toplamayı hedefliyor. SpaceX'in, halka arzı Haziran veya Temmuz aylarında başlatmak üzere bankalarla görüşmelere başladığı iddialar arasında.
ŞİRKET DEĞERİ 1.5 TRİLYON DOLARA ÇIKABİLİR
CNN'in haberine göre Musk'ın uzay şirketi, gelecek yıl 30 milyar dolar toplamak istiyor ve bir halka arz, şirketin değerinin 1,5 trilyon dolara kadar çıkmasına neden olabilir. Haberde "SpaceX, özel bir şirket olmasına rağmen, para toplamada herhangi bir zorluk yaşamadı. Ancak halka açık hisse satışı, şirketin büyük ve son derece pahalı planlarına daha fazla nakit girişi sağlayabilir" yorumu var.
2 DÖNÜM NOKTASINDA
CNN'in analizine göre SpaceX, bir dönüm noktasında. Piyasada, astronot ve uydu fırlatmalarının çoğunu kontrol ediyor ve Starlink mikro uydu takımyıldızı, şirketi büyük bir internet servis sağlayıcısına dönüştürdü.
Daha fazla sermaye, şirketin daha iddialı hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.
3 GELİR TAHMİNİ
Bloomberg'in haberine göre, şirketin 2025'te yaklaşık 15 milyar dolar, 2026'da ise 22 ila 24 milyar dolar arasında gelir elde etmesi bekleniyor. Bu gelirin büyük kısmının internet uydu işletmesi Starlink'ten gelmesi öngörülüyor.
4 TARİHE GEÇEBİLİR
Halka arz, petrol şirketi Saudi Aramco'nun 2019'daki halka arzı sırasında elde ettiği ve tarihin en büyük halka arzı olan piyasa değerine rakip olabilir. O dönemde şirket, 1,7 trilyon dolarlık bir değerlemeyle 29 milyar dolar toplamıştı.