Dev halka arz gerçekleşecek mi? Elon Musk'tan ilk sinyal geldi

Tarihin en büyük halka arzlarından biri gerçekleşecek gibi görünüyor. İşte detaylar:
1 NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bu ayın başında Wall Street Journal, SpaceX’in ikincil piyasalarda yeni bir hisse satışı daha gerçekleştirdiğini yazdı. Haberde, SpaceX Mali İşler Direktörü Bret Johnsen’ın yatırımcılara şirketin 2026’da bir halka arz seçeneğini değerlendirdiğini söylediği belirtildi.
2 HEDEF DEĞERLEME: 1.5 TRİLYON DOLAR
Salı günü Bloomberg, SpaceX’in halka arz planlarını ilerlettiğini ve 30 milyar doların çok üzerinde bir kaynak toplamak istediğini duyurdu. Haberde ayrıca şirketin hedef değerlemesinin yaklaşık 1,5 trilyon dolar olduğu belirtildi.
3 HALKA ARZ NE ZAMAN OLABİLİR?
İsimsiz kaynaklara dayandırılan Bloomberg haberi, halka arzın “2026’nın ortası ile sonu arasında” bir zamanda gerçekleşebileceğini, fakat sürecin 2027’ye sarkmasının da mümkün olduğunu ekledi.
4 HAZİRAN-TEMMUZ İDDİASI
Reuters'a göre Elon Musk'ın SpaceX şirketi, 2026 yılında halka arz yoluyla 25 milyar dolardan fazla kaynak toplamayı hedefliyor. SpaceX'in, halka arzı Haziran veya Temmuz aylarında başlatmak üzere bankalarla görüşmelere başladığı iddialar arasında.
5 ELON MUSK'TAN İLK SİNYAL GELDİ
Çarşamba günü Elon Musk, ArsTechnica’nın Uzay Editörü Eric Berger’in, SpaceX’in “yıllarca direnmesinin ardından neden şimdi halka arz planladığına” dair kaleme aldığı bir makaleye yanıt verdi.
6 'HER ZAMANKİ GİBİ ERİC DOĞRU AKTARMIŞ'
Berger yazısını X’te paylaşarak, “SpaceX’in yakında neden halka açılacağını düşündüğümü burada anlatıyorum” dedi. Musk ise kısa bir yanıtla, “Her zamanki gibi, Eric doğru aktarmış” ifadesini kullandı ancak detay vermedi.
Musk konuyla ilgili başka bir paylaşım yapmadı; fakat SpaceX’in insanlı uzay yolculuğunu vadeden eski bir gönderisini yeniden paylaşarak dikkat çekti.