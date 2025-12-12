Dev halka arz gerçekleşecek mi? Elon Musk'tan ilk sinyal geldi

Berger yazısını X’te paylaşarak, “SpaceX’in yakında neden halka açılacağını düşündüğümü burada anlatıyorum” dedi. Musk ise kısa bir yanıtla, “Her zamanki gibi, Eric doğru aktarmış” ifadesini kullandı ancak detay vermedi.

Musk konuyla ilgili başka bir paylaşım yapmadı; fakat SpaceX’in insanlı uzay yolculuğunu vadeden eski bir gönderisini yeniden paylaşarak dikkat çekti.