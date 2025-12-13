Bölgenin turizm yüzü olacak: 493 dönümlük alan eko turizme açılıyor

Amaçlarının Saimbeyli ilçesinin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak olduğunu ifade eden Dal, "Bu alanda cam seyir terası, bungalov evler, motocross ve off-road parkurları oluşturacağız. Saimbeyli'ye ekstra değer katacağına inanıyoruz. Motosiklet, cross, dağcılık ve kamp ekiplerinden oluşan yüzlerce kişilik grupları bölgemizde ağırlamaya hazırlanıyoruz" dedi.