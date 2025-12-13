ARA
  • Bölgenin turizm yüzü olacak: 493 dönümlük alan eko turizme açılıyor

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 493 dönümlük alanı kapsayan eko turizm projesi için ilk adımlar atıldı.


Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 493 dönümlük alanın eko turizm bölgesine dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Proje kapsamında motosiklet parkurları, kamp alanları, cam seyir terası ve bungalov evlerin yer alması planlanıyor.

1 Çalışmalar başladı

Çalışmalar başladı

Saimbeyli ilçesinde Yeşilbağlar Obruk mevkiinde bulunan 493 dönümlük alanın eko turizme kazandırılması için çalışmalara başlandığı kaydedildi.

2 Bölgenin turizm yüzü olması hedefleniyor

Bölgenin turizm yüzü olması hedefleniyor

Saimbeyli Belediyesi tarafından Orman İşletme Müdürlüğü'nden 20 yıllığına kiralanan alanın motosiklet parkurları, kamp alanları, cam seyir terası, bungalov evler ile bölgenin turizm yüzü olmasının hedeflendiği belirtildi

3 Saha incelemesi yapıldı

Saha incelemesi yapıldı

Bu çerçevede saha incelemesi de gerçekleştirildi.

4 Detaylı çalışmalar başladı

Detaylı çalışmalar başladı

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu ile birlikte sahada proje ekibi ile birlikte detaylı çalışmalara başladı.

5 "493 dönümlük alan belediyenin kullanımında olacak"

"493 dönümlük alan belediyenin kullanımında olacak"

Saimbeyli'nin doğal güzelliklerinin vitrine çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Dal, "Orman İşletme Müdürlüğümüzden kiralanan 493 dönümlük alan belediyemizin kullanımında olacak." dedi.

6 "Amacımız turizm potansiyelini ortaya çıkarmak"

"Amacımız turizm potansiyelini ortaya çıkarmak"

Amaçlarının Saimbeyli ilçesinin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak olduğunu ifade eden Dal, "Bu alanda cam seyir terası, bungalov evler, motocross ve off-road parkurları oluşturacağız. Saimbeyli'ye ekstra değer katacağına inanıyoruz. Motosiklet, cross, dağcılık ve kamp ekiplerinden oluşan yüzlerce kişilik grupları bölgemizde ağırlamaya hazırlanıyoruz" dedi.
