Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var (8-12 Aralık)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Savunma ve güvenlik sektöründe faaliyet gösteren AYESAŞ firmasında kullanılmak üzere "Sunucu Donanım Tedariği" işi için, bir özel sektör kuruluşu ile 2.490.000 USD (105.667.881 TL) KDV dahil bedelle 06.12.2025 tarihinde sözleşme imzalamıştır.
2 HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. (HOROZ)
Açıklama şöyle:
Yurt içi Dağıtım ve Depolama faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dağılmış 98 lokasyonda operasyonel faaliyetlerini sürdüren şirketimiz, 2025 yılında yaklaşık 70.000 m2 kapalı alan kapasite ilavesiyle, 2026 yılında bu alandaki faaliyetlerine hız verecektir. Bu kapsamda devam eden görüşmelerden bir tanesi bugün sonuçlanmış olup Şirketimiz, sert şekerleme, toffee şekerleme, çikolata, bar tipi ürünler, liquorice, jelly ve bisküvili ürünler üreten gıda sektörünün öncü şirketi ile, depoculuk faaliyetleri kapsamında hizmet vermek üzere 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Anlaşma kapsamında 25.480 palet ürün depolaması ve katma değerli hizmetleri gerçekleştirilecek olup, anlaşmaya konu işin bugünkü değerler ile toplam 3 yıl içerisinde yaklaşık 450.000.000 TL tutarında ciro üretmesi öngörülmektedir. Depoculuk faaliyetleri kapsamında imzalanacak olan yeni anlaşmalarla birlikte, bu iş alanının önümüzdeki dönemde ciro ve karlılık kalemlerine katkı sağlaması beklenmektedir.
3 PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR)
Açıklama şöyle:
2025/1904481 ihale kayıt numaralı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılan Araç Kiralama Hizmet Alımı işi 3.375.868.924,80 TL + KDV bedel ile ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibi olan firmamız üzerinde kalmış olup, kesinleşen ihale kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir. İhale mevzuatı kapsamında sözleşme imzalanması için davet beklenmektedir.
4 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)
Açıklama şöyle:
Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. İle İstanbul Havalimanı B Bölgesinde bulunan ‘THY A.O. İstanbul Havalimanı Widect (E-Ticaret Hub) Tesisi Yapımı İşi' için Hazır Beton Sözleşmesi imzalanmıştır. Projeler kapsamında yaklaşık 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.)
5 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-06.11.2025 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, Antalya ilinde inşası devam etmekte olan Anatolia Antalya ve Anatolia Alanya Hastaneleri Projesi'nin Elektrik Renovasyon İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 589.712 EUR+KDV ve 46.077.269 TL+KDV (06.11.2025 tarihli TCMB döviz kuru ile 74.674.810 TL+KDV) tutarındaki teklife ilişkin İşveren Algoritma Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 30.04.2026 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır.
-17.11.2025 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan Abdiibrahim Üretim ve Lojistik Merkezi Projesi'nin Elektrik Tesisat İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 210.175.000 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin İşveren Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 15 ayda bitirilmesi planlanmaktadır.
6 ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ONCSM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 22.10.2025 tarihinde Bursa Şehir Hastanesi'nin 3 Yıllık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmeti ihalesine iştirak etmiştir. 21.11.2025 tarihinde kesinleşen ihale kararı şirketimize tebliğ edilmiş olup, 09.12.2025 tarihinde Şirketimiz ile Bursa Şehir Hastanesi arasında "3 Yıllık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmeti" sözleşmesi 47.000.565,45 TL bedelle imzalanmıştır. Bu yeni iş ilişkisi ile aylık gelirlere önemli bir katkı sağlanması beklenmektedir.
7 CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CVKMD)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("CVK Madencilik") ile küresel emtia şirketi Trafigura Pte. Ltd. ("Trafigura") arasında başlatılan stratejik işbirliğinin devamı olarak krom satışına yönelik yeni bir off-take (ön alım) sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni anlaşma kapsamında, 2026 Ocak – 2027 Ocak döneminde aylık düzenli sevkiyatlar halinde gerçekleştirilecek krom cevheri teslimatları karşılığında Trafigura'dan 70 milyon ABD Doları (Yaklaşık 2,97 milyar TL) tutarında ön ödeme sağlanacaktır. Krom cevherinin nihai satış fiyatı, CIF teslim esasına göre uluslararası krom fiyat endeksleri üzerinden belirlenecektir. Sözleşme ayrıca üretim planlamasında esneklik sağlayan ilave hacim imkanlarını da içermektedir. Ön ödeme tutarının 30 milyon ABD Doları peşin, kalan kısmının ise üçer aylık dönemler halinde, herbiri 10 milyon ABD Doları tutarında dört eşit taksit ile ödenmesi kararlaştırılmıştır. Ön ödeme tutarını aşan teslimat bedelleri ise ürün sevkiyatları gerçekleştikçe ayrıca tahsil edilecektir. Bu sözleşme, taraflar arasında bugüne kadar imzalanan beşinci büyük anlaşma olup CVK Madencilik ile Trafigura arasındaki ticari iş birliğinin çok yıllı ve sürdürülebilir bir tedarik-ticaret platformuna dönüştüğünü göstermektedir. Stratejik iş birliği, şirketimizin ihracat gelirlerinde öngörülebilirliği artırmakta, küresel pazardaki konumunu güçlendirmekte ve uzun vadeli büyüme hedeflerimize önemli katkı sağlamaktadır. CVK Madencilik, üretim kapasitesini artırma ve operasyonel verimliliğini geliştirme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Trafigura ile genişleyen çok sözleşmeli iş birliği, şirketimizin küresel ticaret ağındaki büyümesinin temel unsurlarından biri olmaya devam edecektir.
8 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile %100 iştirakimiz CW Energy USA, Inc. ile Amerika'da yerleşik bir müşterimiz arasında, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV Hariç 3,130,616.36 USD(ÜçMilyonYüzOtuzBinAltıYüzOnAltıAmerikanDolarıVeOtuzAltıSent) (Bu tutar TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 133,409,963.9 TL'dir) tutarlı ihracat kapsamında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.