Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var (8-12 Aralık)

Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:

-06.11.2025 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, Antalya ilinde inşası devam etmekte olan Anatolia Antalya ve Anatolia Alanya Hastaneleri Projesi'nin Elektrik Renovasyon İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 589.712 EUR+KDV ve 46.077.269 TL+KDV (06.11.2025 tarihli TCMB döviz kuru ile 74.674.810 TL+KDV) tutarındaki teklife ilişkin İşveren Algoritma Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 30.04.2026 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

-17.11.2025 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan Abdiibrahim Üretim ve Lojistik Merkezi Projesi'nin Elektrik Tesisat İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 210.175.000 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin İşveren Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 15 ayda bitirilmesi planlanmaktadır.