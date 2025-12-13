ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 43.16 milyar TL ile Akbank hissesinde olurken, bu şirketi 40.95 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Bayındırlık ve İmar sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.76 yükselişle 11,311 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 266 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 131.09 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 64.03 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.63 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 142.36 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 11,266 ve 11,221 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 11,344 ve 11,376 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 36.57 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

64.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 73.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 69.55 seviyesinin altına kayması halinde ise 64.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 64.50-60.50

Satım aralığı: 73.00-73.50

Endeks Ağırlığı (%): 5.64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.050 puan arttı.



ARÇELİK



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

106.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 114.45 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 109.3 seviyesinin altına kayması halinde ise 106.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 106.00-106.00

Satım aralığı: 109.00-108.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.55

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



ASELSAN



ALICILAR GÜÇLÜ

186.7 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 212.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 204 seviyesinin altına kayması halinde ise 189.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 189.00-182.00

Satım aralığı: 212.00-196.00

Endeks Ağırlığı (%): 7.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.459 puan arttı.



ASTOR ENERJİ

Hareketlendiği gözleniyor. 99.2 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 96.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 109.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 96.00-95.00Satım aralığı: 109.00-105.00Endeks Ağırlığı (%): 1.15Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



ALICILAR GÜÇLÜ

513 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 561.75 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 557 seviyesinin altına kayması halinde ise 515.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 515.00-485.00

Satım aralığı: 535.00-540.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.84

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.356 puan arttı.



COCA COLA İÇECEK



HECİMLİ ÇIKIYOR

58.9 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 58.9 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 61.95 seviyesini test edebilir. 58.9 seviyesinin altına kayması halinde 53.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 53.50-51.50

Satım aralığı: 59.00-61.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.094 puan arttı.



ÇİMSA

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 49.56 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 48.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 46.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 48.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 50.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 46.50-45.00Satım aralığı: 50.00-50.00Endeks Ağırlığı (%): 0.62Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.



FORD OTOSAN



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 90.35 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 96.9 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 103.43 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 90.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 90.00-90.00

Satım aralığı: 98.50-96.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.019 puan arttı.



GARANTİ BANKASI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

144.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 137.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 140.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 142.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 137.00-132.00

Satım aralığı: 142.00-145.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.093 puan azaldı.



KUYAS YATIRIM

Yükseliş seyrinde olan hissenin 57.65 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 45.50 seviyesinde bulunurken direnç 64.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 45.50-37.00Satım aralığı: 61.00-47.00Endeks Ağırlığı (%): 0.60Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.097 puan arttı.



MAVİ GİYİM



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 36.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 39.12 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 39.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 36.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 36.50-34.50

Satım aralığı: 38.00-38.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.68

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.



OYAK ÇİMENTO



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 25.74 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 24.88 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 24.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 26.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 23.50-21.90

Satım aralığı: 26.25-26.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.88

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.



SASA POLYESTER

2.98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 2.82 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 2.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.94 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 2.82-2.80Satım aralığı: 2.94-3.00Endeks Ağırlığı (%): 1.15Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.020 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 38.06 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 40.06 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 42.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 37.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 37.50-36.25

Satım aralığı: 42.00-41.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.80

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.052 puan arttı.



TURKCELL



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 98.65 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 104.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 113.40 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 96.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 96.50-90.00

Satım aralığı: 108.00-97.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.94

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.014 puan arttı.



TEKFEN HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 67.25 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 73.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 68.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 68.00-64.50

Satım aralığı: 70.00-76.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.16

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 232.2 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 255.15 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 232.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 232.00-226.00

Satım aralığı: 243.00-246.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.85

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.