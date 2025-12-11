Bu halka arz gerçekleşirse bir şirkete piyango vurabilir

Bloomberg'in haberine göre Elon Musk, SpaceX için tarihin en büyük halka arzlarından birini yapmayı planlıyor. Bu iddia sonrası gözler olası halka arzın sonuçlarına da çevrildi.
1 GOOGLE BÜYÜK KAR ELDE EDEBİLİR
Google'ın ana şirketi Alphabet, yılın en iyi performans gösteren hisselerinden biri oldu ve yaklaşık %70 oranında değer kazanarak 3,8 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bu arada şirket tüm zamanların en karlı girişim yatırımlarından biri olabilecek bir yatırıma da imza atmış olabilir. Peki, neden?
2 2015 YILINDA HİSSE ALMIŞTI
Insider'ın haberine göre Google, 2015 yılında Elon Musk'ın o zamanki değeri 12 milyar dolar olan uzay şirketi SpaceX'e yaklaşık 900 milyon dolar yatırım yaparak şirkette yaklaşık %7 hisse sahibi oldu.
3 ŞİRKETTEKİ HİSSELERİNİN DEĞERİ 111 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR
Şimdi ise SpaceX'in gelecek yıl 1,5 trilyon dolarlık bir değerlemeyle halka arz olmayı planladığı bildiriliyor; bu da Google'ın şirketteki hissesinin değerini yaklaşık 111 milyar dolara çıkaracak.
4 DOĞRULADI GİBİ
Insider'a göre Musk, Çarşamba günü X adlı blogunda yaptığı bir paylaşımda, SpaceX'in halka arzı hakkındaki söylentileri doğrular gibi görünerek, Ars Technica muhabiri Eric Berger'in yakın zamanda gerçekleşecek bir halka arz hakkındaki açıklamalarını "doğru" olarak nitelendirdi.
5 EN BÜYÜK DIŞ YATIRIMCILARDAN
Google, risk sermayesi şirketi Founders Fund ve Fidelity ile birlikte SpaceX'in en büyük dış yatırımcılarından biridir. Google ve SpaceX Insider'ın yorum taleplerine yanıt vermemiş.
Google'ın 2015 yılında Starlink'e yaptığı yatırım, bugün muazzam bir başarıya dönüşecek gibi görünüyor. Ancak o zamanlar önemli ölçüde şüpheyle karşılanmış.
6 NE ZAMAN OLABİLİR?
Reuters'a göre Elon Musk'ın SpaceX şirketi, 2026 yılında halka arz yoluyla 25 milyar dolardan fazla kaynak toplamayı hedefliyor. SpaceX'in, halka arzı Haziran veya Temmuz aylarında başlatmak üzere bankalarla görüşmelere başladığı iddialar arasında.
7 BİR DÖNÜM NOKTASINDA
CNN'in analizine göre SpaceX, bir dönüm noktasında. Piyasada, astronot ve uydu fırlatmalarının çoğunu kontrol ediyor ve Starlink mikro uydu takımyıldızı, şirketi büyük bir internet servis sağlayıcısına dönüştürdü.
Daha fazla sermaye, şirketin daha iddialı hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.
8 TARİHE GEÇEBİLİR
Halka arz, petrol şirketi Saudi Aramco'nun 2019'daki halka arzı sırasında elde ettiği ve tarihin en büyük halka arzı olan piyasa değerine rakip olabilir. O dönemde şirket, 1,7 trilyon dolarlık bir değerlemeyle 29 milyar dolar toplamıştı.