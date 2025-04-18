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Altın güne nasıl başladı? 18 Nisan altın fiyatları

Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 4 bin 66 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 80 liradan satılıyor.

18 Nisan 2025 | 10:34
Altın güne nasıl başladı? 18 Nisan altın fiyatları

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 4 bin 68 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının hemen altında başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 4 bin 66 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 80 liradan satılıyor.

ABD'nin mütekabiliyet esasına göre uyguladığı tarifelerde müzakere sürecine girilmesi, küresel piyasalarda iyimserliği artırırken, bugün ABD ve Avrupada tatil nedeniyle piyasalar kapalı olduğundan ons altında işlem gerçekleşmeyecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda belirsizlik unsuru olmaya devam ederken, ABD yönetiminin tarife konusunda müzakereye açık tavrını koruyarak ilgili ülkelerle görüşmelerini sürdürmesi, piyasalarda iyimserlik oluşturuyor.

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın siyaset yaptığını, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini savundu.

Analistler, Trump'ın para politikaları üzerinden Powell'ı hedef almasının, ülkede ötelenen endişeleri yeniden gündeme taşıdığını kaydetti.

Bununla birlikte, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, gelecek hafta yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'ndaki yeni ekonomik büyüme tahminlerinde önemli aşağı yönlü revizyonlar olacağını ancak resesyon öngörülmediğini dile getirdi.

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Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
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