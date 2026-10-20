Sultanahmet'in tarihi binalarına yatırım

Her yıl yaklaşık 20 milyon turiste ev sahipliği yapan İstanbul, dünyanın en çok turist çeken metropollerinden biri. Son yıllarda hem turistik hem de iş seyahatleri nedeniyle şehir otelciliği giderek gelişiyor. Özellikle kentin tarihi ve kültürel merkezlerinin başında gelen Sultanahmet, her geçen yıl otelcilik yatırımları açısından zenginleşiyor.

Sultanahmet'te dünya standartlarında otelcilik hizmeti veren markalardan biri de Aktarlı Grup. İstanbul'un tarihi yapılarından olan 4. Vakıf Han binasını restore ederek "Legacy Ottoman Hotel" markasıyla turizmin hizmetine sunan grup, yeni dönemde bu oteli Marriott Luxury Collection markası ile renove ederek 2027 yılında lüks segmente geçirecek.

Ayrıca bölgedeki bir diğer meşhur tarihi yapı olan Sansaryan Han'ı da Marriott International bünyesindeki The Luxury Collection markasıyla işleten grup, Topkapı Sarayı'nın Sarayburnu kıyısında yer alan ve Osmanlı döneminde donanma törenlerine ev sahipliği yapan tarihi Yalı Köşkü'nü de turizme kazandırmak için harekete geçti.

İran savaşı nedeniyle İstanbul'da otel doluluk oranlarının yüzde 75 civarında seyrettiğini dile getiren Aktarlı Grup Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Aktarlı, "Sultanahmet'te ise doluluklar yüzde 90'a ulaşıyor. Bu güzide bölgenin turizm potansiyeline yatırım yapmaya devam edeceğiz" diyor.

