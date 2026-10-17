Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 8 şirket var

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin halka izahnamesinde; Şirketimiz ile Beta Elektrotechnik GmbH (Yeni Unvanı: Akar Energy GmbH) arasında imzalanan distribütörlük sözleşmesinin 08.06.2026 tarihinde feshedildiği, söz konu sözleşmeye konu olan ürün ve bölgelerdeki satışların Şirketimiz pay sahiplerinden Yusuf Cenk Dağsuyu ve Hakkı Mert Dağsuyu pay sahipliğinde kurulan Beta Enerji Europe GmbH üzerinden gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

Yukarıda yer alan husus kapsamında; Beta Enerji Europe GmbH firması, Romanya'daki BESS Projesi kapsamında kullanılmak üzere 250 MVA gücünde transformatörün tedariki, nakliyesi, montajı, devreye alınması ve test işlemlerini kapsayan 1.880.000 Euro tutarında 13.10.2026 geçerlilik tarihli sözleşme imzalamıştır. Söz konusu transformatör, Şirketimizin yeni üretim tesisinde ilk kez üretilecek 250 MVA gücündeki transformatör olacaktır.

Ayrıca, Şirketimiz Kosova'da gerçekleştirilecek bir proje kapsamında kullanılmak üzere muhtelif güçlerde dağıtım transformatörü tedarikine ilişkin 675.043 Euro tutarında 13.10.2026 geçerlilik tarihli sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu transformatörlerin üretimi Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek ve teslimatlar sözleşmelerde belirlenen şartlar ve takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Sözleşmelerin bedeli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Euro döviz alış kuru esas alındığında 140.802.032 TL'sına karşılık gelmektedir.

Sözleşmelerin bedeli Şirketimizin 2025 yılı sonu satış hasılatına oranı %3'dür.