Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 8 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. bağlı ortaklarından Maya Medya Hizmetleri ve İletişim Danışmanlığı A.Ş. (Media Connect ) ile Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Doğtaş,Kelebek,Lova) arasında medya planlama ve satınalma hizmeti verilmesi konusunda anlaşılmıştır.
2 ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OZATD)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, 10.08.2026 tarihinde yurt dışında mukim 4 firma ile 4.565.000,00 USD tutarında (yaklaşık 217.804.367,00 TL, 10.08.2026 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) dört Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşme kapsamında gemilerin tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşterilerimize teslim edilmiştir. Müşterilerimizden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 5.605.000 USD (yaklaşık 276.029.995,50 Türk Lirası, 12.10.2026 TCMB döviz alış kuru alınmıştır) olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz üstlendiği gemi tamir - bakım işlerini kesintisiz bir şekilde tamamlayarak yerine getirmektedir.
3 FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Batman İl Sağlık Müdürlüğü ile ''36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ve Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 137.716.980,00 TL bedelle 13.10.2026 tarihinde imzalanmıştır.
4 BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. (BETAE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin halka izahnamesinde; Şirketimiz ile Beta Elektrotechnik GmbH (Yeni Unvanı: Akar Energy GmbH) arasında imzalanan distribütörlük sözleşmesinin 08.06.2026 tarihinde feshedildiği, söz konu sözleşmeye konu olan ürün ve bölgelerdeki satışların Şirketimiz pay sahiplerinden Yusuf Cenk Dağsuyu ve Hakkı Mert Dağsuyu pay sahipliğinde kurulan Beta Enerji Europe GmbH üzerinden gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.
Yukarıda yer alan husus kapsamında; Beta Enerji Europe GmbH firması, Romanya'daki BESS Projesi kapsamında kullanılmak üzere 250 MVA gücünde transformatörün tedariki, nakliyesi, montajı, devreye alınması ve test işlemlerini kapsayan 1.880.000 Euro tutarında 13.10.2026 geçerlilik tarihli sözleşme imzalamıştır. Söz konusu transformatör, Şirketimizin yeni üretim tesisinde ilk kez üretilecek 250 MVA gücündeki transformatör olacaktır.
Ayrıca, Şirketimiz Kosova'da gerçekleştirilecek bir proje kapsamında kullanılmak üzere muhtelif güçlerde dağıtım transformatörü tedarikine ilişkin 675.043 Euro tutarında 13.10.2026 geçerlilik tarihli sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu transformatörlerin üretimi Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek ve teslimatlar sözleşmelerde belirlenen şartlar ve takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Sözleşmelerin bedeli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Euro döviz alış kuru esas alındığında 140.802.032 TL'sına karşılık gelmektedir.
Sözleşmelerin bedeli Şirketimizin 2025 yılı sonu satış hasılatına oranı %3'dür.
5 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Bodrum Hillside Hotel Projesi'nde 649.258.506 TL+KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğü, bugüne kadar kesilmiş faturalar ile 70.021.744 TL artışla 719.280.250 TL+KDV tutarına ulaşmış bulunmaktadır. Bodrum Hillside Hotel Projesi'nde çalışmalarımız devam etmektedir.
6 MASFEN ENERJİ A.Ş. (MASFN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir şirket arasında, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin mühendislik, tedarik, inşaat ve devreye alma işlerini kapsayan anahtar teslim kurulum sözleşmesi (EPC) imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 10.200.000-ABD Doları'dır. (On Milyon İki Yüz Bin ABD Doları) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, 14.10.2026 tarihli TCMB Döviz Alış USD/TL kuru esas alınarak toplam 502.901.820-TL'dir.) Projenin 120 gün içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
7 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ETILR)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Polonya merkezli SWEET NUTS SP. Z O.O. arasında, çeşitli gıda ürünlerinin satışına yönelik olarak 14.10.2026 tarihinde uluslararası ticari satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Sözleşme kapsamında;
- 125 ton Antep fıstığı içi,
- 160 ton kavrulmuş Antep fıstığı,
- 7.680 teneke baklavalık yağ,
- 100 ton çekirdek
olmak üzere, 13.10.2026 tarihli TCMB döviz alış kuru esas alınarak hesaplanan yaklaşık 555.402.549 TL (10.077.560 EUR) referans ticari bedelli ürün satışı öngörülmektedir.
Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl olup, ürünlerin sevkiyatları taraflarca belirlenecek teslimat programı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
Sözleşmede belirtilen fiyatlar referans niteliğinde olup, nihai satış fiyatları piyasa koşulları ve hammadde fiyatlarındaki değişikliklere bağlı olarak tarafların yazılı mutabakatı ile belirlenecektir.
Söz konusu iş ilişkisinin Şirketimizin faaliyetlerine ve cirosuna olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
8 ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CGCAM)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurtiçi müşterilerden toplam 63.576.313 TL tutarında yeni sipariş almıştır. Sevkiyatların 2026 yılı Ekim ayında başlaması öngörülmektedir.