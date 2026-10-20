Beyaz yakalılar o mesleğe yöneldi! Üniversite mezunlarının ilgisi giderek artıyor

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) müdürlüğü görevini de yürüten Kekeçoğlu, tüm dünyada olduğu gibi arıcılık denince tüketicilerin ve toplumların konuya sadece bal üzerinden baktığını belirtti.

Kekeçoğlu, sadece balın değil diğer arı ürünlerinin de önemsenmesi gerektiğini, özellikle Türkiye açısından değerlendirildiğinde bal dışındaki arı ürünlerinin üretiminin ve katma değere dönüştürülmesinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.