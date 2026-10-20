TSM Global İsviçreli Ammann ile Göbeklitepe yolunda

TSM GLOBAL, dünya lideri iş ve istif makineleri markalarını 21 ülkede, farklı pazarlardaki kullanıcılarla buluştururken yol ve asfalt ekipmanları alanındaki çözümleriyle de altyapı projelerine katkı sağlıyor. TSM Global’in Türkiye distribütörlüğünü yürüttüğü Ammann’ın makineleri, dünyanın en önemli arkeolojik miraslarından biri olan Göbeklitepe’ye ulaşımı kolaylaştırmak üzere yürütülen yol yapım çalışmalarında görev alıyor. Bölgedeki mevcut yolun bölünmüş yol (duble yol) standartlarına yükseltilmesini kapsayan proje ile ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve özellikle turizm hareketliliğinin daha rahat karşılanması hedefleniyor. Projede kullanılan Ammann makineleri, asfalt serimi ve sıkıştırma süreçlerinde performans, serim kalitesi ve operasyonel verimlilikleriyle öne çıkıyor.

TSM GLOBAL İş Makineleri Genel Müdür Yardımcısı Cem Bingöl, bu projede yer almalarının önemi hakkında şöyle konuştu: “Ammann’ın 150 yıllık mühendislik birikimini ve yol ve asfalt ekipmanlarındaki uluslararası deneyimini, TSM Global’in Türkiye genelindeki satış ve satış sonrası hizmet yapılanmasıyla bir araya getiriyoruz. Markanın makinelerinin ülkemizin farklı bölgelerindeki yol ve altyapı çalışmalarında kullanılması, sunduğumuz çözümlerin sahadaki karşılığını görmemiz açısından değerli. İnsanlık tarihinin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan ve ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe’ye ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen bu projede makinelerimizin görev alması bizi ayrıca mutlu ediyor. Türkiye’nin uluslararası ölçekte tanınan kültürel miraslarından birine erişimi destekleyen bu çalışmada yer almaktan gurur duyuyoruz.’’

Verimli Asfalt Serimi ve Yüksek Kalite Bir Arada

Bingöl, proje kapsamında kullanılan Ammann’ın asfalt serme ve sıkıştırma makinelerinin sahadaki performansına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Bu projede kullanılan Ammann ABG 7820 finişerleri, ARX 140 tandem silindirleri, ARS 130 toprak silindirleri, ART 240 pnömatik silindirleri ve ARX 26 yama silindirleri farklı görevler üstlenerek yol yapım sürecinin çeşitli aşamalarında serim ve sıkıştırma ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Sahada günde yaklaşık 20 kamyon asfalt serilerek ortalama 1 kilometrelik yol yapımı gerçekleştiriliyor. Makinelerimizin performansı, serim kalitesi ve sıkıştırma verimliliğiyle elde edilen sonuçlardan memnunuz. Kullanım kolaylığı, hızlı ısınan tablası, yakıt verimliliği ve operatör konforu, iş süreçlerine önemli katkılar sağlıyor. Özellikle yoğun çalışma temposunda makine performansı kadar operatörün makineyi kolay ve verimli kullanabilmesi de büyük önem taşıyor.”

Ammann’ın yol ve asfalt ekipmanları portföyünün farklı proje ihtiyaçlarına yanıt verdiğini vurgulayan Cem Bingöl, “Ammann ABG finişerler, asfalt seriminde kaliteyi, verimliliği ve operasyonel sürdürülebilirliği bir araya getiriyor. İleri teknolojisi ve kullanıcı dostu ‘Ayarlar Yöneticisi’ sistemi sayesinde operatörlerin farklı proje koşullarına uyum sağlamasına ve standartlara uygun, tutarlı ve yüksek kalitede asfalt serimi gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Yakıt tüketiminin ve gürültü seviyesinin azaltılmasına katkı sağlayan özellikleri, uzun ömürlü performansı ve kullanım kolaylığıyla işletme verimliliğini destekliyor” dedi.

