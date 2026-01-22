Altın güne nasıl başladı? 22 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 6 bin 716,5 liradan tamamladı. Bugüne yatay seyirle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla 6 bin 718 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 273 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 887 liradan satılıyor. Altının onsu da yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 822 dolardan işlem görüyor.

Güvenli liman varlıklarına ilgi devam ediyor

Jeopolitik ve ticari gerginlikler güvenli liman varlıklara ilginin devam etmesini sağlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki açıklamaları ise kıymetli metallerin yönü üzerinde etkili oluyor.

Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaçları olduğunu savunan Trump, bu nedenle ABD'nin Grönland'ı alma konusunu görüşmek üzere acil müzakereler talep ettiğini bildirdi. Trump, bölgenin kontrolünü ele alma konusunda "güç kullanmayacağını" ifade etti.

Ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen Trump, bu görüşme sonucunda Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını açıkladı.

Trump, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerinin uygulanmayacağını açıkladı

Trump, bu kapsamda Grönland konusunda Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını belirtti.

Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 46 ekonomist, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

