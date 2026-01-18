Hangi yedi hissede öneriler değişti?

Ekonomist’in 04 - 17 Ocak 2026 tarihli sayısından
- Gedik Yatırım, ‘2026 Strateji Raporu’ ile birlikte bazı hisselerde önerilerini güncelledi. Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası (YKB) ve Tofaş Oto’da ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ öngören Gedik Yatırım; Anadolu Efes, Tekfen Holding ve Türk Altın İşletmeleri’nde ise ‘Endekse Paralel Getiri’ bekliyor.
- BİM Mağazalar, 3 Ekim 2024’te kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi hususunda araştırma yapılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Önceki hafta şirket, yapılan araştırma sonuçları neticesinde, izin verilen hizmet çeşitliliğinin dijital bankaya göre çok daha zengin olması nedeniyle faaliyetleri çoğunlukla dijital kanallar üzerinden kurgulanacak geleneksel katılım bankası kurulmasının daha avantajlı olduğu değerlendirildiğini açıkladı. Bu doğrultuda şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) kuruluş izni başvurusunda bulunulmasına karar verildiğini bildirdi.
- Esas Holding, Pegasus sermayesinde sahip olduğu ve şirketin sermayesinin yüzde 10’una tekabül eden 50 milyon adet payın üç yıllık bir kredi finansmanına teminat oluşturmak üzere BİST’te işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla 26 Aralık 2025’te Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.