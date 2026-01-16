2026’nın veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?

2026’da piyasalar; siyasi ve jeopolitik gelişmeleri, merkez bankalarının kararlarını, makroekonomik verilerin seyrini, finansman koşullarını, tüketim eğilimlerini, kredi büyümesine yönelik düzenlemeleri ve şirket kârlılıklarını yakından takip edecek. Küresel fon akımlarında risk iştahı ile Gelişmekte Olan Ülke (GoÜ) piyasalarına sermaye dağılımı ve Avrupa Birliği’ndeki (AB) talep döngüsünün Türkiye’nin ihracatına etkisi gibi maddeler de önemli olacak.

Ekonomist’in 04 - 17 Ocak 2026 tarihli sayısından

Global ticaret dengelerinin yakından takip edileceği 2026’da jeopolitik gelişmelerin enerji ve petrol fiyatları üzerinde yaratacağı olası dalgalanmalar, Dolar Endeksi’nin (DXY) yönü, emtia ve değerli maden fiyatları ile kripto gibi alternatif piyasalardaki trendler de yatırımcıların radarında yer alacak. Tablomuzda piyasaları etkileyecek finansal gelişmeleri içeren 2026 yılı takvimini görebilirsiniz. Bu takvimin yatırım portföylerini şekillendirirken fayda sağlayacağını belirtmek isteriz.

TCMB NE YAPACAK?

Politika faizi, 2025’i yüzde 38 seviyesinden tamamlarken enflasyon da yüzde 30’ların üzerinde kaldı. 2026’da Türkiye’de enflasyon, büyüme, istihdam, rezervler ile para-maliye politikası uyumu gibi ekonomi odaklı başlıklar yine kritik önemde olacak. Bu noktada TCMB’nin adımları da merakla bekleniyor. 2026’da toplamda sekiz Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılacak. Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uskuay, TCMB’nin faiz indirimlerinin yılın başında daha yüksek oranlarda gerçekleşmesini, yılın devamında indirim hızının kademeli olarak yavaşlamasını bekliyor. Gökhan Uskuay, “2026’nın ilk üç ayında 22 Ocak ve 12 Mart olmak üzere iki toplantıda 150’şer baz puanlık faiz indirimleri devam edebilir ve ilk çeyreği yüzde 35 faiz ile kapatabiliriz” diyor.

FON GİRİŞLERİ ARTAR MI?

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeleri ve yabancı fon akımlarının seyri, 2025’te olduğu gibi 2026’da da dikkatle izlenecek. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör’e göre; uluslararası sermaye piyasalarında Türkiye piyasalarına yönelik algının iyileşmesi ve 2025’te kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not artışları, yabancı yatırımcı ilgisinin canlanacağına işaret ediyor.

2026’da makroekonomik öngörülebilirliğin artması ve dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle birlikte, portföy yatırımlarında tahvil piyasasından hisse senedi piyasasına doğru bir geçiş yaşanmasını bekleyen Kutay Gözgör; volatilitenin azaldığı, finansal raporlama standartlarının ve kurumsal yönetimin güçlü olduğu bir piyasa ortamının, uzun vadeli fon girişlerini destekleyeceğini öngörüyor.

DİKKATLER, FED VE ECB’DE

Küresel cepheye baktığımızda, 2026’da başta ABD Merkez Bankası FED ile Avrupa Merkez Bankası ECB başta olmak üzere merkez bankalarının adımları ve para politikalarına ilişkin beklentilerle beraber Dolar Endeksi’nin (DXY) yönü piyasaları şekillendirecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Yatırım Finansman, küreselde dolar talebinde ana görünümün negatif olduğuna işaret ediyor. Yatırım Finansman’a göre; FED’in faiz indirimine yönelik beklentilerine karşın ECB tarafında enflasyon hedeflerine yaklaşılmasıyla birlikte para politikasına ilişkin ‘bekle-gör’ stratejisine geçilmesi, Euro lehine fiyatlamaları destekleyebilir.

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır, FED’in indirim patikasına ilişkin zamanlama tartışmalarının, ECB’nin manevra alanının ve emtia fiyatlamalarının risk iştahını şekillendirecek önemli başlıklar olduğunu belirtiyor. “Genel çerçevede 2026; ilk çeyreğin daha temkinli, sonraki dönemlerin ise makro verilerin teyidiyle birlikte fırsatların daha görünür hâle geldiği bir yıl olma potansiyeli taşıyor” diyen Kudret Ayyıldır’a göre; burada temel belirleyici unsur hem küresel hem yerel politikaların tutarlılığı ve enflasyon trendindeki iyileşmenin sürdürülebilirliği olacak.