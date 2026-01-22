Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi: Tahminler ne yönde?

Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı yılın ilk faiz kararına çevrildi. Faiz kararının piyasalar üzerinde de etkili olması bekleniyor. Faiz kararı bugün saat 14:00'te açıklanacak.

Öte yandan, uzmanların faiz kararına yönelik beklentileri de netleşti.

Tahminler ne yönde?

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın faiz indirime gideceğini tahmin ediyor. Buna göre, TCMB Para Politikası Kurulu'nun 150 veya 200 baz puan indirime gideceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası’nın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5’e çekmesini öngörüyor.

Ankete toplam 46 ekonomist katılırken; 3 ekonomist faizin 100 baz puan, 42 ekonomist 150 baz puan, 1 ekonomist ise 200 baz puan indirime gidileceğini tahmininde bulundu.

TCMB Para Politikası Kurulu’nun faiz kararına ilişkin metinde değişikliğe gidilebileceği de öngörülüyor.