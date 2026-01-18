BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.01.2026)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 79.68 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 72.43 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Çimento, Beton sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.05 yükselişle 12,457 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 289 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 175.70 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 82.54 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 111.71 seviyesinde. CCI göstergesinin 121.60 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 12,347 ve 12,238 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 12,520 ve 12,582 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 36.08 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

16.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 18.48 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 17.16 seviyesinin altına kayması halinde ise 16.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 16.20-15.70

Satım aralığı: 17.60-17.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.86

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.



DOĞUŞ OTOMOTİV



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 208.1 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 223.7 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 242.00 seviyesine yönelebilir. 223.7 seviyesinin altında kapanışlarda 197.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 197.00-190.00

Satım aralığı: 242.00-232.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.017 puan arttı.



EMLAK KONUT GMYO



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 21.78 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 21.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 21.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 21.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 20.80-20.40

Satım aralığı: 21.80-21.70

Endeks Ağırlığı (%): 1.08

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.045 puan azaldı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

24.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 27.04 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 25.48 seviyesinin altına kayması halinde ise 24.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 24.40-24.30

Satım aralığı: 25.75-25.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.024 puan arttı.



KOÇ HOLDİNG



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 181.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 195.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 206.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 178.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 178.00-173.00

Satım aralığı: 206.00-200.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.91

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.108 puan arttı.



MİGROS TİCARET



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 586 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 555.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 660.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 555.00-530.00

Satım aralığı: 660.00-640.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.016 puan arttı.



PASİFİK AURASIA LOJİSTİK



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

145.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 165.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 155 seviyesinin altına kayması halinde ise 145.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 145.00-142.00

Satım aralığı: 165.00-158.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.93

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.049 puan arttı.



SABANCI HOLDİNG



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

88.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 98.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 94 seviyesinin altına kayması halinde ise 88.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 88.00-84.00

Satım aralığı: 98.50-98.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.68

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.



SASA POLYESTER



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 2.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.11 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 2.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.68 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.11-2.01

Satım aralığı: 2.68-2.82

Endeks Ağırlığı (%): 0.82

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.095 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



GÜÇ KAYBEDİYOR

40.24 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 37.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 38.72 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 37.25-36.50

Satım aralığı: 38.75-39.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.55

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.095 puan azaldı.



TAV HAVALİMANLARI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

333.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 307.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 321.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 332.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 307.50-290.00

Satım aralığı: 332.50-340.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.076 puan azaldı.



TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

43.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 47.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 45 seviyesinin altına kayması halinde ise 43.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 43.75-39.00

Satım aralığı: 47.00-50.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.19

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.085 puan arttı.



TR ANADOLU METAL MADENCİLİK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 115.9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 127.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 110.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 110.00-102.00

Satım aralığı: 127.00-128.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



T.S.K.B.



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 13.72 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 12.70 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 13.15 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 12.70-12.70

Satım aralığı: 13.50-13.30

Endeks Ağırlığı (%): 0.39

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.



TÜRK TELEKOM



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 57.65 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 61.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 66.15 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 57.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 57.50-57.00

Satım aralığı: 63.00-62.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



ATAKTA

131.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 131.1 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 114.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 114.00-113.00

Satım aralığı: 138.00-131.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.023 puan arttı.



VAKIFLAR BANKASI



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 31.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 33.60 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 29.25-29.00

Satım aralığı: 32.00-33.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.042 puan azaldı.