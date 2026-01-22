Ford Otosan’ın yıl sonu bilanço tarihi netleşti

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., 2025 hesap dönemine ait finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta boyunca “sessiz dönem” uygulanacağını; bu süreçte kamuya açıklanmış bilgiler dışında şirketin finansal durumuna ilişkin bilgi verilmeyeceğini bildirdi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 9 Şubat 2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.