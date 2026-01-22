Zemin sıvılaşmasından fay hattına: Bursa’nın dijital deprem risk haritası çıkarıldı

"İlk sekmede zemin bilgisini görecekler. Burada sıvılaşma, yumuşak zemin etkisi, zemin büyütme, yer altı su seviyesi ve binada iyileşme yapılıp yapılmadığına dair verileri görebilecekler. İkinci modül de faya yakınlık olacak. Binası en yakın fay hattına ne kadar uzaklıkta? Bunu görebilecek. Üçüncü modülümüz de binayla ilgili. Binanın yapım yılı, kaç katlı olacağı, taşıyıcı sistemleriyle ilgili bilgileri buradan görebilecekler."

Avcı, alanın riskli olduğunu gören vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini kaldırmak için dördüncü kısımda önerilerin bulunacağını dile getirerek, "Sıvılaşma varsa 'Zemin etüdü yapmanızı, binanızla ilgili deprem performans analizi yapmanızı öneriyoruz.' gibi öneriler olacak. Bunları vatandaş görebilecek. Raporlama kısmında da direkt bu bilgilerin çıktısını alıp, çıktıda da net bir şekilde verileri paylaşmış olacak. Yeni bina alacak veya kiralayacak vatandaşlarımız da binanın bilgisini görmüş olacaklar. Depreme uyumlu binaları tercih edecekler. Bu da onlar için avantaj sağlamış olacak." dedi.

Bugüne kadar 3 binin üzerinde zemin etüdü bilgisi topladıklarını bildiren Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bursa'nın tamamının haritalandırılmasının ardından talep gelen illerin de risk haritasını çıkaracağız. Bu, Türkiye'de yapılmış tek çalışma. Bu yüzden oldukça önem arz ediyor. Bir an önce depreme uyumlu hale gelmemiz lazım. Vatandaşlarımızla, devletle bir arada olup önce mevcut durumu görmemiz gerekiyor. Ondan sonra da bir an önce yol haritası çizmemiz lazım. Bunun için de devlet ve vatandaşlarımız el birliği içinde hızlı bir şekilde dönüşüme gitmemiz lazım. Türkiye deprem kuşağında ve deprem bir gerçek. Biz buna bir an önce hazırlıklı yakalanırsak can ve mal kayıpları yaşamayız."