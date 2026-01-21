ARA
  • Coca-Cola İçecek 2025 yılı bilanço tarihini açıkladı

Coca-Cola İçecek 2025 yılı bilanço tarihini açıkladı

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI), 2025 yılına ait yıllık finansal ve operasyonel sonuçlarını 3 Mart 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.


Coca-Cola İçecek 2025 yılı bilanço tarihini açıkladı

Coca-Cola İçecek A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle 2025 yılı dördüncü çeyrek ve yıllık bazdaki finansal takvimini netleştirdi. 

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan döneme ilişkin operasyonel ve finansal sonuçların 3 Mart 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Yapılan açıklamada, finansal sonuçların Borsa İstanbul'da işlemlerin tamamlanmasının ardından, seans kapanışı sonrasında yayımlanacağı belirtildi. Söz konusu duyurunun yeni bir bildirim olduğu; herhangi bir güncelleme, düzeltme veya erteleme içermediği bilgisi de paylaşıldı.

 

