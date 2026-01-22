İstanbullular 2025 yılında en çok hangi meyve ve sebzeyi tüketti?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) edinilen bilgilere göre, kentte Bayrampaşa ile Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerinde geçen sene 37 meyve ve 49 sebze olmak üzere toplam 86 çeşit ürün satıldı.
Geçtiğimiz yıl söz konusu iki hale 957 bin 874 ton meyve ve 1 milyon 816 bin 386 ton sebze olmak üzere toplam 2 milyon 774 bin 260 ton ürün girişi oldu.
Öte yandan, en çok tercih edilen sebze ve meyveler de belli oldu. Peki, İstanbullular 2025'te en çok hangi meyve sebzeleri tercih etti?
1 En çok hangi meyveler tüketildi?
İşte İstanbulluların 2025’te en sık tükettiği meyveler ve hallere getirilen miktarlar…
2 1- Mandalina
İstanbul'da 2025'te en çok tüketilen meyve mandalina oldu. Hallere 112 bin 228 ton mandalina girişi oldu.
Meyve, ortalama 36,10 TL'ye satıldı.
3 2- Muz
Geçtiğimiz yıl hallere 106 bin 792 ton muz girişi yapıldı. Muz, ortalama 69,95 TL'den alıcı buldu.
4 3- Karpuz
Listenin üçüncü sırasında 100 bin 517 tonla karpuz yer aldı. Karpuz, kentte ortalama 24,69 TL'ye satıldı.
5 4- Portakal
Portakal, en çok tüketilen dördüncü meyve oldu. Hallere 91 bin 68 ton girişi yapılırken, ortalama 36,41 TL'ye satıldı.
6 5- Elma
2025'te hallere 83 bin 216 ton elma girişi yapıldı. Elma ortalama 44,64 TL'ye alıcı buldu.
7 6- Limon
Limon, en çok tüketilen altıncı meyve oldu. Hallere 77 bin 853 ton girişi olurken, ortalama 64,67 TL'ye satıldı.
10 9- Çilek
Çilek, İstanbul'da geçen sene en çok tüketilen dokuzuncu meyve oldu. Hallere 35 bin 732 ton girişi olurken, ortalama 121,78 TL'ye satıldı.
11 10- Armut
Hallere geçen sene 35 bin 605 ton armut girişi yapıldı. Ortalama fiyatı ise 47,37 TL'ydi.
12 En çok hangi sebzeler tüketildi?
13 1- Domates
Domates, 2025 yılında İstanbulluların en çok tercih ettiği sebze oldu. Hallere 484 bin 94 ton girişi olurken, ortalama 52,92 TL'ye alıcı buldu.
14 2- Salatalık
Hallere 2025'te 187 bin 449 ton salatalık girişi yapıldı. Ortalama 28,76 TL'ye satıldı.
15 3- Patates
Patates, İstanbulluların geçen sene en çok tükettiği üçüncü sebze oldu. Hallere 182 bin 489 ton girişi yapılırken, ortalama 18 TL'ye alıcı buldu.
16 4- Biber
Geçtiğimiz yıl hallere 166 bin 169 ton biber girişi yapıldı. Ortalama 41,12 TL'ye satıldı.
17 5- Soğan
Soğan, İstanbul'da en çok tüketilen beşinci sebze oldu. Hallere 91 bin 235 ton biber girişi olurken, ortalama 11,49 TL'ye alıcı buldu.
19 7- Patlıcan
2025'te İstanbulluların en çok tükettiği yedinci sebze patlıcan oldu. Hallere 81 bin 711 ton girişi yapılırken, ortalama 33,58 TL'ye satıldı.
20 8- Havuç
Geçtiğimiz yıl hallere toplam 80 bin 415 ton havuç girişi oldu. Ortalama 18,05 TL'ye alıcı buldu.
21 9- Kabak
Kabak, 2025'te İstanbulluların en çok tükettiği dokuzuncu sebze oldu. Hallere 49 bin 557 ton girişi yapılırken, ortalama 28,32 TL'ye satıldı.