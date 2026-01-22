İstanbullular 2025 yılında en çok hangi meyve ve sebzeyi tüketti?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) edinilen bilgilere göre, kentte Bayrampaşa ile Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerinde geçen sene 37 meyve ve 49 sebze olmak üzere toplam 86 çeşit ürün satıldı.

Geçtiğimiz yıl söz konusu iki hale 957 bin 874 ton meyve ve 1 milyon 816 bin 386 ton sebze olmak üzere toplam 2 milyon 774 bin 260 ton ürün girişi oldu.

Öte yandan, en çok tercih edilen sebze ve meyveler de belli oldu. Peki, İstanbullular 2025'te en çok hangi meyve sebzeleri tercih etti?