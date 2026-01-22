ARA
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İstanbullular 2025 yılında en çok hangi meyve ve sebzeyi tüketti?

İstanbullular 2025 yılında en çok hangi meyve ve sebzeyi tüketti?

İstanbul'da 2025 yılında en çok tüketilen meyve ve sebzeler belli oldu. Peki, İstanbullular geçtiğimiz sene en çok hangi sebze ve meyveleri tercih etti?


İstanbullular 2025 yılında en çok hangi meyve ve sebzeyi tüketti?

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) edinilen bilgilere göre, kentte Bayrampaşa ile Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerinde geçen sene 37 meyve ve 49 sebze olmak üzere toplam 86 çeşit ürün satıldı.

Geçtiğimiz yıl söz konusu iki hale  957 bin 874 ton meyve ve 1 milyon 816 bin 386 ton sebze olmak üzere toplam 2 milyon 774 bin 260 ton ürün girişi oldu.

Öte yandan, en çok tercih edilen sebze ve meyveler de belli oldu. Peki, İstanbullular 2025'te en çok hangi meyve sebzeleri tercih etti?

En çok hangi meyveler tüketildi?

En çok hangi meyveler tüketildi?

İşte İstanbulluların 2025’te en sık tükettiği meyveler ve hallere getirilen miktarlar…

1- Mandalina

1- Mandalina

İstanbul'da 2025'te en çok tüketilen meyve mandalina oldu. Hallere 112 bin 228 ton mandalina girişi oldu. 

Meyve, ortalama 36,10 TL'ye satıldı.

2- Muz

2- Muz

Geçtiğimiz yıl hallere 106 bin 792 ton muz girişi yapıldı. Muz, ortalama 69,95 TL'den alıcı buldu.

3- Karpuz

3- Karpuz

Listenin üçüncü sırasında 100 bin 517 tonla karpuz yer aldı. Karpuz, kentte ortalama 24,69 TL'ye satıldı.

4- Portakal

4- Portakal

Portakal, en çok tüketilen dördüncü meyve oldu. Hallere 91 bin 68 ton girişi yapılırken, ortalama 36,41 TL'ye satıldı.

5- Elma

5- Elma

 2025'te hallere 83 bin 216 ton elma girişi yapıldı. Elma ortalama 44,64 TL'ye alıcı buldu.

6- Limon

6- Limon

Limon, en çok tüketilen altıncı meyve oldu. Hallere  77 bin 853 ton girişi olurken, ortalama 64,67 TL'ye satıldı.

7- Üzüm

7- Üzüm

Geçtiğimiz yıl hallere 76 bin 355 ton üzüm girişi oldu. Ortalama 69,98 TL'ye satıldı.

8- Kavun

8- Kavun

Hallere 70 bin 915 ton kavun girişi oldu. Ortalama 37,28 TL'ye alıcı buldu.

9- Çilek

9- Çilek

Çilek, İstanbul'da geçen sene en çok tüketilen dokuzuncu meyve oldu. Hallere 35 bin 732 ton girişi olurken, ortalama 121,78 TL'ye satıldı.

10- Armut

10- Armut

Hallere geçen sene 35 bin 605 ton armut girişi yapıldı. Ortalama fiyatı ise 47,37 TL'ydi.

En çok hangi sebzeler tüketildi?

En çok hangi sebzeler tüketildi?

İşte İstanbulluların 2025’te en sık tükettiği meyveler ve hallere getirilen miktarlar…

1- Domates

1- Domates

Domates, 2025 yılında İstanbulluların en çok tercih ettiği sebze oldu. Hallere 484 bin 94 ton girişi olurken, ortalama 52,92 TL'ye alıcı buldu.

2- Salatalık

2- Salatalık

Hallere 2025'te 187 bin 449 ton salatalık girişi yapıldı. Ortalama 28,76 TL'ye satıldı.

3- Patates

3- Patates

Patates, İstanbulluların geçen sene en çok tükettiği üçüncü sebze oldu. Hallere 182 bin 489 ton girişi yapılırken, ortalama 18 TL'ye alıcı buldu.

4- Biber

4- Biber

Geçtiğimiz yıl hallere 166 bin 169 ton biber girişi yapıldı. Ortalama 41,12 TL'ye satıldı.

5- Soğan

5- Soğan

Soğan, İstanbul'da en çok tüketilen beşinci sebze oldu. Hallere  91 bin 235 ton biber girişi olurken, ortalama 11,49 TL'ye alıcı buldu.

6- Lahana

6- Lahana

2025 yılında 83 bin 683 ton lahana girişi yapıldı. Ortalama 15,17 TL'ye satıldı.

7- Patlıcan

7- Patlıcan

2025'te İstanbulluların en çok tükettiği yedinci sebze patlıcan oldu. Hallere  81 bin 711 ton girişi yapılırken, ortalama 33,58 TL'ye satıldı.

8- Havuç

8- Havuç

Geçtiğimiz yıl hallere toplam 80 bin 415 ton havuç girişi oldu. Ortalama 18,05 TL'ye alıcı buldu.

9- Kabak

9- Kabak

Kabak, 2025'te İstanbulluların en çok tükettiği dokuzuncu sebze oldu. Hallere 49 bin 557 ton girişi yapılırken, ortalama 28,32 TL'ye satıldı.

10- Marul

10- Marul

Geçtiğimiz yıl hallere toplam 47 bin 953 ton marul girişi yapıldı.
