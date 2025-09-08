Altın güne nasıl başladı? 8 Eylül altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle tüm zamanların zirvesine yakın seyrini sürdürüyor ve ons başına 3.600 dolar seviyesine yaklaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta açıklanan zayıf istihdam verileri, Fed'in bu ay faiz indirimine gitme olasılığını artırarak değerli metaldeki yükselişi destekledi.

Geçtiğimiz Cuma günü 3.599,89 dolar ile rekor kıran altın, bugün hafif bir düşüşle 3.584 seviyelerinde işlem görüyor. ABD vadeli altın kontratları ise Aralık teslimi için %0,8 düşüşle 3.624 dolardan işlem görüyor.

Analistler, zayıf ABD istihdam verilerinin Fed'in Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma ihtimalini güçlendirdiğini belirterek, bunun altın için olumlu rüzgarlar estirdiğine işaret ediyorlar.

Standard Chartered, ABD'deki Ağustos ayı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ve işsizliğin artmasının ardından, ABD Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştireceğini öngörüyor.

Bu hafta ABD enflasyon rakamlarında beklenmeyen gelişme olmaması durumunda altının 3.600 doları test edebileceği belirtiliyor

Çin Merkez Bankası altın varlıkları Ağustos ayı sonunda Temmuz ayındaki 73,96 milyon ons seviyesinden 74,02 milyon onsa yükseldi. Merkez Bankası, bu artışla birlikte altın rezervlerini art arda 10'uncu ayda da genişletmiş oldu. Çin, bu altın alım turuna Kasım ayında başladı ve bu dönemde toplam 1,22 milyon troy ons altın biriktirmiş oldu. Altın rezervlerinin parasal değeri 243,99 milyar dolardan 253,84 milyar dolara ulaştı.