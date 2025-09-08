Bir botla gelen refah: Beşkonak'ta rafting ekonomisi

Rafting hizmeti veren işletmede aşçılık yapan Ayşe Göbüt, 20 yıldır raftingin içinde olduğunu ve ağırlıklı olarak mutfakta çalıştığını söyledi.

Ekonomik özgürlüğünü raftingle kazandığını dile getiren Göbüt, "Geçim kaynağım oldu, sadece benim değil, buradaki herkesin geçim kaynağı oldu. Farklı mahallelerden de gelenler var, bizimle çalışıyorlar. İki çocuğum öğretmen adayı, onlar da boş vakitlerini burada geçirirler." diye konuştu.