  • YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının spor programlarına öğrenci alımına yönelik düzenlenen 2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarını duyurdu.


ÖSYM, yükseköğretim kurumlarının spor programlarına öğrenci alımı için düzenlenen 2025-ÖZYES değerlendirme işlemlerini tamamladı. Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilirler.

Sınav sonuçlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ve tercihlerine göre yerleştirme bilgilerine ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirler. Sonuçları öğrenmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gereklidir.

