YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM, yükseköğretim kurumlarının spor programlarına öğrenci alımı için düzenlenen 2025-ÖZYES değerlendirme işlemlerini tamamladı. Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilirler.

