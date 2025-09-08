Vestel'den Toshiba TV açıklaması

Vestel'den KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin uluslararası pazarlardaki konumunu daha da sağlamlaştırma ve global markalarla olan stratejik işbirliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda, Avrupa pazarı için Toshiba markası altında süregelen televizyon üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımına ilişkin marka lisansının 2027 yılından itibaren 5 yıl süreyle devamı için %100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ ile TVS REGZA Corporation (Eski unvan: Toshiba Visual Solutions Corporation) arasında 06.09.2025 tarihinde bir marka lisans anlaşması imzalanmıştır.