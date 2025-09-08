ARA
DOLAR
41,26
0,06%
DOLAR
EURO
48,40
0,16%
EURO
GRAM ALTIN
4766,88
0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
10729,49
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Vestel'den Toshiba TV açıklaması

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş (VESTL) bugün (8 Eylül) KAP'a Toshiba TV marka lisans sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı.


Vestel'den Toshiba TV açıklaması

Vestel'den KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin uluslararası pazarlardaki konumunu daha da sağlamlaştırma ve global markalarla olan stratejik işbirliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda, Avrupa pazarı için Toshiba markası altında süregelen televizyon üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımına ilişkin marka lisansının 2027 yılından itibaren 5 yıl süreyle devamı için %100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ ile TVS REGZA Corporation (Eski unvan: Toshiba Visual Solutions Corporation) arasında 06.09.2025 tarihinde bir marka lisans anlaşması imzalanmıştır.

 

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL