  • İddiaların ardından: Emlak Konut'tan KAP'a Damla Kent açıklaması

Emlak Konut'tan dün KAP'a yapılan açıklamada Damla Kent Projesi'nin planlandığı takvime uygun olarak kesintisiz devam ettiği belirtildi.


Emlak Konut’un İstanbul Başakşehir'deki Damla Kent Projesi’nin de yapılmasının planladığı alana ilişkin imar planlarının mahkeme kararıyla iptal edildiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ise karar sonrası yeniden revizyon planı hazırladığı iddiaları vardı. Emlak Konut dün KAP'a açıklamada bulundu. Açıklama şöyle:

Şirketimiz tarafından yürütülen Damla Kent Projesi, planlandığı takvime uygun olarak kesintisiz devam etmektedir.

Projemizin yer aldığı Başakşehir-İkitelli bölgesine yönelik hazırlanan ve 4 Eylül'de askıya çıkarılan yeni imar planları, projemizi aksatmayacağı gibi, bölgeye kazandırılacak ulaşım aksları ve bütüncül planlama anlayışıyla projemize ayrıca değer katacaktır.

Kamuoyuna yansıyan ve geçmiş planlara ilişkin olan bilgilerin, projemizin güncel uygulama ruhsatları ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Damla Kent Projesi'nde inşaat faaliyetlerine başlamak üzere ihale çalışmalarımız planlandığı şekilde devam etmektedir.

Gayrimenkul sertifikalarının değeri, projenin fiziki varlığına ve tamamlanma güvencesine bağlıdır. Şirketimiz Emlak Konut GYO ve arsa sahibi TOKİ, projenin tüm taahhütleriyle arkasındadır.

Piyasa bozucu ve yanıltıcı bilgi yayanlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

 

