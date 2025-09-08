AÖL kayıt yenileme ücreti 2025 ne kadar? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme ne zaman bitecek?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin gündemindeki önemli konulardan biri olmaya devam ediyor.
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı.
Mesleki Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen adaylar, işlemlerini 3 Eylül 2025 tarihinden itibaren 26 Eylül 2025 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirebileceklerdir.
AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için belirlenen ücret 400 TL'dir.
AÖL KAYIT ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?
Bu ücreti ödemek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:
Online Ödeme: https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi kartı ile ödeme yapılabilir.
Banka İşlemleri: T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı hizmetleri üzerinden ödeme gerçekleştirilebilir.
Ödemeler 3 Eylül 2025 ile 26 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılmalıdır.
Kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden ise herhangi bir ücret alınmayacaktır.
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, sınav katılım ücreti olan 400 TL'yi yatırdıktan sonraki ilk iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
Ancak, öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Eğer kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmazsa veya işlemi kendileri yapmak isterlerse, en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak bu işlemi tamamlayabilirler.