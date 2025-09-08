AÖL kayıt yenileme ücreti 2025 ne kadar? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, sınav katılım ücreti olan 400 TL'yi yatırdıktan sonraki ilk iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Ancak, öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Eğer kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmazsa veya işlemi kendileri yapmak isterlerse, en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak bu işlemi tamamlayabilirler.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

