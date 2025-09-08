Türkiye'deki Supercharger fiyatlarına zam: Tesla sahiplerine yüzde 4.7, diğer markalara yüzde 18

Yeni fiyat düzenlemesine göre, Tesla araç sahipleri için kWh başına ücret 8,50 TL'den 8,90 TL'ye yükselirken, diğer marka elektrikli araç kullanıcıları için fiyat 10,60 TL'den 12,50 TL'ye çıktı.
Bu zam oranları, Tesla sahipleri için yaklaşık yüzde 4,7'lik bir artış anlamına gelirken, diğer marka araç kullanıcıları için ise yüzde 18'lik bir artışa denk geliyor.
Tesla, daha önce 25 Temmuz ve 8 Ağustos'ta da fiyat artışına gitmişti. Son yapılan düzenleme, özellikle Tesla harici elektrikli araç kullanıcılarına uygulanan ücretleri, piyasadaki diğer şarj operatörleriyle benzer seviyelere getirmeyi hedefliyor.
Marka fark etmeksizin tüm elektrikli araçlara açık olan Supercharger istasyonları, daha önce uygun fiyatlar nedeniyle yoğun talep görüyordu. Ancak son zamlarla birlikte, özellikle Tesla dışı araç sahiplerinin bu istasyonları tercih etme oranında bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.
Türkiye genelinde şu anda Ankara, İstanbul (Gayrettepe ve Anadolu Yakası), Antalya, Bolu, Edirne, Denizli, Balıkesir, Akhisar, Gemlik, Çankırı Ilgaz ve Aydın gibi şehirlerde toplam 16 adet aktif Supercharger istasyonu bulunuyor.