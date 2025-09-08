ARA
Dof Robotik (DOFRB) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

3-4-5 Eylül 2025 tarihleri arasında talep toplanan Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) paylarının halka arz sonuçları açıklandı.


Dof Robotik (DOFRB) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

DOF Robotik Sanayi AŞ’nin halka arz büyüklüğü 2 milyar 25 milyon TL olarak gerçekleşti. Yatırım Finansman’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda paylaılan bilgiler şöyle:

DOF ROBOTİK HALKA ARZ SONUÇLARI

Dof Robotik Sanayi A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 3 – 4 – 5 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 45,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 45.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 2.025.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, halka arz edilen 45.000.000 TL nominal değerli payların 3,13 katına denk gelen 140.952.749 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 1,84 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 12,93 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,20 katı oranında talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Dof Robotik (DOFRB) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?-1

KAÇ LOT DAĞITTI?

Halka arzda bireysel yatırımcıya matematiksel olarak 52-53 lot pay düştü. Ancak az talep eden ya da fazla lot talebinde bulunanlar nedeniyle  daha fazla lot düşmüş olması muhtemel. 

